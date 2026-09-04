Andrés Millán, abogado y economista: "No toda la deuda debe eliminarse inmediatamente"

A menudo las personas entienden la deuda como un elemento del que alejarse y evitar a toda costa. Al contrario, son muchos los que prefieren ahorrar toda la cantidad posible de dinero, por miedo a sufrir imprevistos en el futuro.

Sin embargo, hay ocasiones en las que la deuda puede ser algo bueno, pero muchas personas no saben cómo aprovecharla de forma adecuada. "Tienes que endeudarte, pero no como te han explicado toda la vida", asegura el abogado y economista Andrés Millán.

Tener deuda de acuerdo con tu nivel de vida y no eliminar todas

Por ello, el experto nos enseña cinco reglas que debemos saber acerca de la deuda, y que podrían ayudarnos a dejar de perder dinero, e incluso empezar a multiplicarlo. Antes de nada, hay que dejar claro un punto muy importante: "la deuda puede ser una trampa o una herramienta poderosa".

De esta forma, no es lo mismo tener una deuda de 150.000 euros por un vehículo que no podías permitirte, y a un interés muy alto. Al contrario, sería más aconsejable asumir una deuda de 150.000 euros a un interés muy bajo por un piso de 200.000 euros, ya que nos permite obtener algo de dinero cada mes.

La primera regla que tener en cuenta es una muy simple: "Nunca te endeudes para financiar un nivel de vida que no puedes permitirte". De hecho, esta práctica es desaconsejable, porque puede afectar de forma negativa a nuestra economía.

Otro punto clave sería comprender que no todas las deudas tienen que eliminarse de forma inmediata. En este caso, el abogado no entiende por qué muchas personas amortizan una hipoteca a un tipo bajo de interés, cuando esto no tiene sentido.

Según Millán, sería más recomendable no quedarnos sin recursos económicos e invertir estos fondos en una alternativa que no permita generar más dinero.

Aprovechar la deuda buena y comprender cómo funciona

El tercer consejo del experto es que la deuda puede ser buena si aumenta nuestras opciones o la productividad, pero no solo si adelanta el consumo. Por ello, endeudarse para comprar un teléfono móvil que no necesitas o unas vacaciones, no tendría sentido.

Por otro lado, es importante saber que cuanto más endeudado estés, mayor debe ser tu capacidad para superar un escenario malo, es decir, la capacidad de prepago. El mensaje del abogado es claro: "No te endeudes de más si no vas a poder".

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Como último consejo, Millán recuerda que nunca debemos confundir la riqueza con ausencia de deuda. De este modo, el objetivo no sería tener deuda cero, sino construir un patrimonio que nos permita soportar los apuros económicos y aprovechar las oportunidades.