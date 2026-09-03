Ni libretas ni mochilas: estos son los productos del supermercado que duplican sus ventas con la vuelta al cole

Con la vuelta al cole cada vez más cerca, las familias ya ultiman las compras de material escolar para los más pequeños de la casa. Y es que la Conselleria d'Educació de Catalunya ha fijado que los colegios volverán a abrir sus puertas el 8 de setiembre. Además, esta fecha será la misma para los próximos tres años, con el objetivo de acabar con la incertidumbre de siempre sobre cuándo comenzará el curso escolar.

Según el Departament d'Educació, esta decisión se ha tomado por primera vez para "dar el máximo de previsión y estabilidad a la comunidad educativa" y considera que el 8 de setiembre es una fecha equilibrada para las familias y los centros.

Normalmente, la tradición catalana marcaba la vuelta al cole tras el día de la Diada, pero durante los próximos tres años no será así.

La mayor preocupación

Una de las mayores preocupaciones de los padres a la hora de volver a los colegios son los costes que deberán asumir. Según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las familias podrían gastarse hasta 2.390 euros por alumno entre libros, material informático, comedor, ruta escolar y uniformes. De esa cantidad, unos 500 euros corresponden a los gastos propios del inicio de curso.

Con el fin de las vacaciones y el regreso a la rutina, muchos españoles también aprovechan los últimos días de agosto y los primeros de setiembre para llenar las despensas antes de comenzar a trabajar.

De hecho, este movimiento en las tiendas tiene un nombre asignado por la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas): la 'Operación Despensa', que implica también el mayor cambio de hábitos de consumo del año.

Los productos más demandados

Durante estos días y tras las comilonas del verano, los alimentos para hacer platos más elaborados como las legumbres, la verdura, la carne y el pescado se agotan con rapidez y, como consecuencia, podrían subir los precios, aunque aún es pronto para dar por segura esa afirmación.

De momento y según Asedas, estos son los productos que más aumentarán su consumo:

Fruta fresca : incremento del 100%.

: incremento del 100%. Verduras de invierno : incremento del 50%.

: incremento del 50%. Legumbres : incremento del 36%.

: incremento del 36%. Harinas y sémolas : incremento del 14%.

: incremento del 14%. Azúcar : incremento del 12%.

: incremento del 12%. Carne : incremento del 10%.

: incremento del 10%. Aceite de girasol : incremento del 6%.

: incremento del 6%. Pescado: incremento del 5,5%.

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Además, la asociación señala un aumento de la compra de bienes de consumo personal como los complementos dietéticos (65%), productos de droguería (3,6%) y perfumería (2%).