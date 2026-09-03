El método de Sebastián para vivir con 300 euros al mes en el campo y ahorrar más de 1.000 euros : "Si me apetece algo, me lo compro, pero con conocimiento"

Últimamente, se ha extendido por redes sociales una tendencia que rompe con el paradigma de vida establecido en la sociedad moderna: huir del ritmo frenético de las grandes ciudades y buscar formas de vida más rurales y autosuficientes, que siguen un estilo consciente con la naturaleza, sostenible y conectado con otro tipo de prioridades y responsabilidades. Uno de estos casos es el de Sebastián de la Torre, quien compró un terreno en el municipio de Moral de Calatrava, en Ciudad Real.

De la Torre comparte su propio relato a través de vídeos publicados en Youtube, donde se le conoce por @Sebastian_Campoyvida. En el canal enseña cómo es su día a día viviendo en el campo, rodeado de animales, plantas, huertos y naturaleza, siempre con el propósito de llevar una vida cada vez más autosuficiente.

"Aprender a necesitar menos"

"Vivir de una manera más autosuficiente no significa tenerlo todo. Significa aprender a necesitar menos, producir más de lo que consumes y recuperar conocimientos que durante generaciones formaron parte de la vida cotidiana", explica De la Torre. Es por ello que su estilo de vida tiene una clave muy concreta: "Aprender a gastar menos".

Produciendo sus propios alimentos, conservando las cosechas y aprovechando todo lo que ofrece el campo, reduce muchísimo sus gastos diarios, por lo que vive con alrededor de 300 euros al mes. Además, este presupuesto no implica que viva con recursos mínimos o contando cada céntimo para poder ahorrar más, pues él mismo afirma que no se priva de nada: "Si me apetece algo, me lo compro, pero con conocimiento; no todos los días, todas las semanas ni todos los meses hay que tener caprichos".

"No es que gaste poco, simplemente tengo pocas necesidades"

En otros vídeos, el creador de contenido ha revelado que sus ingresos vienen principalmente de su "trabajo en la gestión y mantenimiento de una finca muy grande y algunas otras digitales de menos peso", lo que le permite ahorrar, por lo general, "más de 1.000 euros todos los meses fácil". También ha detallado a qué dedica los 300 euros de gasto mensual: "20 euros de luz, 10 o 15 euros como mucho de agua. El internet 20 euros, unos 40 euros de gasoil, y la comida hay meses que puedo gastar ciento y pico o 200 euros. Entonces con 50 euros o menos paso toda la semana y con 300 euros o poco más paso un mes entero".

Igualmente, recalca que este gasto es "sin privarme de nada, porque normalmente cuando voy a comprar no miro los precios y compro solo lo que me apetece". En su carro de la compra, por ejemplo, no necesita incluir carne, proteína, verduras, vegetales, frutos secos, o frutas: "Tengo acceso a ello de manera gratuita y aún así puedo decir que como muy bien; comida muy natural, muy ecológica, sin aditivos y carne 100% natural".

También deja claro que "no es que gaste poco, simplemente tengo pocas necesidades. Soy muy poco consumista". De hecho, podría ahorrarse la factura de la luz, ya que cuenta con los medios para obtenerla de manera autónoma. Sin embargo, reconoce que "no me merece la pena estar pensando en la luna, en el sol, en si se cargan las baterías, si no se cargan en cualquier momento".

Definición de autosuficiencia

A pesar de tener luz bajo contrato, De la Torre dispone de otras alternativas: "Si hubiera un apagón o cualquier cosa, tengo los medios necesarios para seguir funcionando sin ningún problema". Lo mismo ocurre con el agua.

En cuanto al término autosuficiencia, el autor del vídeo tiene clara su definición: "Tener la libertad de poder hacer lo que quieras sin privarte de nada. Porque por muy autosuficiente que seas, si no tienes acceso a cosas básicas como internet o un vehículo para irte de viaje, para echar gasoil y no tienes dinero, considero que tampoco eres autosuficiente, eres poco libre por así decirlo".

Aún así, puntualiza en que su estilo de vida no implica que sea 'antisistema'. "De hecho, me gusta el sistema, pero intento aprovecharme de él de la mejor manera posible, sin depender mucho del mismo. Es como tener la libertad de decidir lo que más te gusta del sistema y rechazar lo que menos me gusta de él", concluye.