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Albert reformó una autocaravana para vivir aislado en medio del bosque: "Nos quejamos de que vivimos mal pero hasta hace 50 años ni los reyes tenían duchas cada día ni comían tanto como nosotros"

El hombre expone cuál es su fórmula para encontrar la felicidad: "Vivir en el bosque, levantarme con los pajaritos y trabajar de lo que a mí me gusta"

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Albert reformó una autocaravana para vivir aislado en medio del bosque.

Albert reformó una autocaravana para vivir aislado en medio del bosque. / YouTube / Arnau Serrado

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Oriol García Dot

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Alguna vez en la vida a muchos de nosotros se nos ha ocurrido dejarlo todo para irnos a vivir en medio del bosque, construir una cabaña y estar aislados del bullicio y del ruido. Hay gente que ha logrado llevar esta idea a cabo, como un hombre llamado Albert, que decidió dejarlo todo para irse a vivir en la naturaleza y encontrarse consigo mismo.

Ahí ha construido lo que hoy puede llamar su hogar. Reformó una caravana abandonada para conseguir su sueño: vivir aislado del mundo y rodeado de naturaleza. Además, Albert conoce miles de trucos sobre supervivencia, ya que es instructor desde hace más de 10 años.

Vida en medio del bosque

Su historia la ha documentado Arnau Serrado en su canal de YouTube, un chico que sube contenido a sus redes sociales con las historias de gente que ha abandonado la ciudad para vivir una vida simple y autosuficiente en mitad de las montañas. En uno de sus vídeos virales, Arnau entrevista a Albert para conocer mejor su forma de vida.

Para empezar, Albert expone por qué vive en medio del bosque: "Tengo una escuela de supervivencia. Soy instructor de supervivencia y lo que para mí no es negociable vivir fuera del bosque. Yo quiero vivir en el bosque todos los días. Entonces, mi sueño era tener una casa de madera en el Pirineo. Y dije: 'De ese 100%, que es mi sueño, ¿a qué puedo optar?'. Yo creo que vivir en una autocaravana en medio del bosque es el 70% de mi sueño".

Avance en los últimos años

A pesar de no haber conseguido aún su cabaña, Albert ha avanzado mucho en los últimos años: "Yo estudié para guía de montaña y me quería dedicar a la montaña. Lo tenía clarísimo desde los 13 o 14 años. Entonces, primero me fui a vivir al bosque, debajo de un toldo, y me hice un pequeño refugio. Estuve ahí 7 meses sin agua corriente, sin luz y sin nada. Luego ya empecé a mejorar un poco y me compré una tienda de campaña".

Albert recibió una autocaravana totalmente destrozada e infestada de ratones, la cual terminó reformando y convirtiendo en su hogar.

Albert recibió una autocaravana totalmente destrozada e infestada de ratones, la cual terminó reformando y convirtiendo en su hogar. / YouTube / Arnau Serrado

Hace 4 años, gracias a un amigo suyo, recibió una autocaravana totalmente destrozada e infestada de ratones, la cual terminó reformando y convirtiendo en su hogar. Esto, sumado a una gran carpa que compró, hace que Albert pueda vivir tranquilamente en medio del bosque, sin preocuparse por su economía ni por ningún tipo de factura.

Felicidad lejos de las ciudades

Lejos del pensamiento de la gente de las ciudades, Albert expone que su felicidad no está asociada al dinero ni al lujo ."Mi objetivo era encontrar la fórmula que te da felicidad. Hay gente cuya fórmula es ganar 10.000 euros al mes y vivir rodeado de lujo. Mi fórmula es vivir en el bosque, levantarme con los pajaritos y trabajar de lo que a mí me gusta. Al final, si tú haces un trabajo que te gusta, acabarás siendo bueno y el dinero será una consecuencia", expone.

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Esto, sumado a una gran carpa que compró, hace que Albert pueda vivir tranquilamente en medio del bosque.

Esto, sumado a una gran carpa que compró, hace que Albert pueda vivir tranquilamente en medio del bosque. / YouTube / Arnau Serrado

Finalmente, Albert expone que uno de los principales motivos de por qué nuestra sociedad va tan mal es haber nacido en 'tiempos fáciles': "Estamos muy acostumbrados a haber nacido en una época en que todo es muy fácil. O sea, nos quejamos de que vivimos mal, pero hasta hace 50 años ni los reyes tenían duchas cada día, ni comían tanto como nosotros. Está todo muy caro, pero tenemos una vida muy cómoda".

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