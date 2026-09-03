La reapertura de Collserola vuelve a alejarse tras el hallazgo esta semana de otros cinco jabalíes muertos por la peste porcina

Después de dos semanas sin noticias de la peste porcina africana (PPA) en Collserola, la Conselleria d'Agricultura ha confirmado este jueves el hallazgo de cinco nuevos cadáveres de jabalíes infectados por la enfermedad dentro del perímetro del parque natural. En concreto, tres de los casos positivos han sido localizados la última semana en Sant Cugat del Vallès, uno en Barcelona y el quinto en Molins de Rei. Con ello, vuelven a alejarse las posibilidades de que se levanten las restricciones de acceso al espacio protegido, que están en vigor desde el pasado marzo.

Así, siguen limitadas las actividades en el medio natural en los 19 municipios de la zona de seguridad: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola, El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Castellbisbal y el enclave de Can Castellví, que pertenece al término municipal de Barcelona.

Este es un mapa que muestra las restricciones por la peste porcina en Catalunya. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Esta semana, de las 199 muestras analizadas, cinco han resultado positivas y 194 negativas, lo que representa un 2,50% de casos positivos. Desde el 28 de noviembre, fecha del primer positivo detectado, ya se han analizado 11.775 jabalíes, de los que 384 han resultado infectados a la PPA.

La Generalitat ya ha estado advirtiendo en las últimas semanas, cuando el contador de nuevos casos se quedaba a cero, de que era necesario no bajar la guardia y mantener durante un tiempo más las restricciones en la zona de Collserola, "hasta que los científicos que marcan la estrategia para erradicar la enfermedad lo comuniquen", han indicado fuentes del departamento que dirige el conseller Òscar Ordeig. De hecho, en declaraciones recientes, Ordeig ya ha apuntado que la entrada de los ciudadanos al parque natural no se normalizará hasta posiblemente el otoño.

Además de solicitar la colaboración ciudadana, la Generalitat mantiene un dispositivo en la zona perimetrada de más de 1.100 efectivos, desde Agents Rurals y Mossos d'Esquadra hasta sociedades de cazadores, grupos de prevención de incendios y equipos de control cinegético de la empresa pública Tragsa. Para intensificar las capturas de jabalíes, se han instalado también un total de 36 trampas y 94 'pig brigs' (trampas colectivas) y para evitar la salida o entrada de jabalíes en las zonas restringidas se han ejecutado 353 cierres.

Con todo ello, esta última semana se han capturado 438 jabalíes dentro de las dos zonas delimitadas, la de alto riesgo y la de bajo riesgo. Con lo que el cómputo global de jabalíes retirados de la zona infectada suma un total de 11.142. Todo eso se realiza con el objetivo de reducir, en la medida de lo posible, la densidad de esta especie de fauna salvaje en la zona. En cuanto al recuento semanal de capturas de jabalíes en el resto de Catalunya (esto es, sin contar las capturas en la zona que comprende los municipios de alto y bajo riesgo) la suma es de 26.587 jabalíes desde el 1 de enero.