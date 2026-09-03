El Port de Barcelona eleva a 15 sus grúas portacontenedores y amplía su capacidad logística: "Son las más grandes del mundo"

En el 'skyline' del Port de Barcelona, encajonado entre las montañas de Montjuic y el azul del Mediterráneo, ya se pueden contar hasta 15 macro grúas cargando y descargando cada día contenedores de varias toneladas. Las últimas en incorporarse han sido la número 16 y 15, moles gigantescas de acero de 90 metros de altura. "Las más grandes del mundo en su categoría", según el operador portuario; a 12 millones de euros cada grúa. ¿Pero no eran 15 las grúas? ¿Cómo es que hay una que luce el número 16? El 13 está huérfano, pues, conservando el espíritu marinero, el mal fario debe mantenerse alejado.

Estos dos brazos mecánicos técnicamente son dispositivos Ship-to-Shore, con diseño de 'cuello de pato' y con capacidad para operar buques de hasta 26 filas de contenedores. Su incorporación reforzará la potestad del muelle barcelonés de trasegar los millones de euros en mercancías que cada día pasan por la capital catalana. El año pasado llegaron y se fueron casi 70 millones de toneladas.

Las grúas son de fabricación china, concretamente a cargo de la empresa ZPMC, y permitirán al Port descargar y cargar los nuevos buques que vehiculan el nuevo comercio mundial, cada vez más grandes y que requieren de maquinaria más grande también para operarlos. Estos dispositivos cohabitarán con 68 grúas automatizadas y 40 Shuttle Carriers, operando a lo largo de 1.500 metros de línea de atraque y con un calado de 16,5 metros.

El ministro Óscar Puente visita el Puerto de Barcelona / Ferran Nadeu

“Son algo más que dos grúas, nos permiten hacer frente a un entorno más exigente, una terminal mucho más resiliente”, ha valorado el consejero delegado de Hutchison Ports Best, Guillermo Belcastro, este jueves durante la presentación en sociedad de las dos maquinas. "Un puerto que no puede atender al buque más grande no pierde un buque, pierde una ruta . Es la diferencia entre ser un puerto de paso o una puerta de entrada", le ha concecido el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha insistido en que Barcelona es un "gran lugar donde invertir".

El Port sigue creciendo

La incorporación de estas dos nuevas grúas forma parte de un plan de ampliación de la terminal, que se alargará hasta 2028. En una primera fase van los dos nuevos dispositivos y la edificación de siete bloques automatizados –una suerte de almacenes donde se colocan los contenedores hasta que son distribuidos y que prácticamente los mueven sin intervención humana-, para lo que Hutchison Ports BEST invertirá 130 millones de euros.

En una segunda fase, pondrá otros 140 millones de gasto para tener seis bloques más y elevar la superficie disponible a 40 bloques distribuidos en 100 hectáreas. En 2028 tienen que llegar otras tres macrogrúas para acabar de culimnar el proyecto. Es decir, en total una inversión de 270 millones de euros a varios años.

Autoridades de visita en el Port de Barcelona / Ferran Nadeu

"Refuerzan todavía más Barcelona como gran ‘hub’ logístico del Mediterráneo" y "la gran puerta de entrada y salida del sur de Europa", ha celebrado el presidente del Port, Jordi Carbonell. “Es un gran ejemplo de colaboración público privada”, ha destacado el teniente de alcalde de Barcelona Jordi Valls.

“Es clave para la competitividad del país”, ha valorado la alcaldesa de El Prat de Llobregat, Alba Bou. “Celebro que el Port esté firmemente comprometido con la reducción de emisiones”, y que sea una infraestructura que “hace compatible la actividad económica con la responsabilidad medioambiental”, “que no se limiten a crecer por crecer y que esté pensado desde la sostenibilidad y pensando en el país”, ha insistido, desde un pulpito ubicado a pocos kilómetros del aeropuerto, cuya ampliación considera que no comparte esos valores.

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“Sin el Port no se puede entender la buena marcha de la economía catalana”, ha considerado el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper. En 2025 el puerto movió en total 69,5 millones de toneladas de mercancías. Los contenedores llenos de importación crecieron un 4% —hasta récord histórico— y los de exportación un 3%. Cifras que contextualizan la intensa actividad comercial catalana pese a un entorno internacional cada vez más proteccionista. En 2025, se superaron los 100.000 millones de euros tanto en importaciones como en exportaciones, según datos del Idescat.