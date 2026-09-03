Grabar conversaciones privadas
Lucía Menéndez, abogada: "Grabar una conversación puede ayudarte como prueba, pero también puede meterte en un problema"
Expertos legales advierten sobre las consecuencias de grabar conversaciones ajenas, diferenciando entre la participación y la grabación externa
Lucía Menéndez, abogada: "Muchas personas piensan que si sus padres les dieron dinero, ese regalo ya no tiene nada que ver con la futura herencia"
Cuando una persona mantiene una charla privada, ya sea en el contexto laboral o en un ámbito más personal, hay veces en las que se graba esta conversación. Generalmente, con la intención de guardarla por su valor sentimental, o incluso legal.
Ahora bien, lo que muchas personas no saben es que la normativa no se aplica de la misma forma en todos los casos. De hecho, algunas veces puede tener importantes consecuencias legales para quienes graban.
Grabar una conversación privada en la que intervienes
Según la abogada y experta legal Lucía Menéndez, muchas personas suelen grabar conversaciones, pensando que estas podrían servirles como prueba en un juicio.
El método es muy simple: "tiene una discusión, saca el móvil y empieza a grabar". Sin embargo, en estos casos debemos tener cuidado, porque según la situación puede tratarse de una acción completamente legal o, al contrario, de un posible delito.
Debemos tener en cuenta la diferencia entre la persona que interviene en la conversación y quien la graba de forma externa. Por un lado, si tú formas parte de la conversación, ya sea presencialmente, por llamada o videollamada, es totalmente legal que la grabes.
Asimismo, en caso de que tenga un valor legal, este audio o vídeo "puede ser utilizado como prueba en un procedimiento judicial", llegando a ser determinante en un juicio.
Grabar conversaciones ajenas y una posible revelación de secretos
Por otro lado, la situación cambia bastante si grabas conversaciones en las que no estás interviniendo, o incluso decides difundirlas. De este modo, podríamos hablar de un posible "delito de relevación de secretos".
Con todo ello, antes de realizar una grabación, lo más recomendable sería analizar si nos puede servir como prueba o si, en cambio, nos puede generar problemas legales.
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