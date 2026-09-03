Kike Urdiales, albañil: "Menuda generación de blanditos que viene. Ponemos anuncios, vienen a trabajar con toda la ilusión y nos dicen que la obra es muy dura y duran dos días"

La construcción, y así lo apunta el SEPE, es actualmente uno de los sectores con mayores dificultades para encontrar trabajadores. El informe 'El ajuste de la oferta y la demanda de empleo 2026' sitúa a los albañiles entre las ocupaciones con mayores problemas de cobertura y señala como causas principales la falta de candidatos, la falta de experiencia y el déficit de competencias técnicas, junto al envejecimiento y las dificultades de relevo generacional.

Profesionales del sector como Kike Urdiales, albañil y empresario dedicado a la construcción de piscinas, ha expresado la frustración que supone encontrar trabajadores dispuestos a incorporarse al sector. En TikTok, donde comparte su día a día y acumula más de 128 mil seguidores, ha expuesto cómo algunos jóvenes abandonan el trabajo poco después de empezar.

"Y estoy hablando de ganar dinero"

"Menuda generación de blanditos que viene. Ponemos anuncios, vienen a trabajar con toda la ilusión y nos dicen que la obra es muy dura", lamenta Urdiales. El profesional asegura que el problema no estaría únicamente relacionado con las condiciones económicas. "Y no te estoy hablando de pagar salarios mínimos, estoy hablando de ganar dinero", insiste.

"Vienen y te duran un día, literal. Vienen y, si hace calor, es que hace mucho calor. Y si una caja de azulejos pesa mucho y hay que subirla por la escalera, se te van y al día siguiente no vuelven. No vuelven", asegura Sergio, compañero de profesión de Urdiales, también con una larga experiencia en el mundo de la construcción. "Duran dos días", secunda Urdiales tras hablar sobre la dureza del trabajo.

De tener más de 20 trabajadores a recoger cartones

La historia de Sergio no ha sido nada fácil. La crisis económica de 2008 le golpeó de lleno. Tenía 26 años y vivió en primera persona la quiebra de la empresa familiar, que contaba con más de 20 trabajadores. "La ruina total", expone Urdiales.

Tras perder la empresa, y durante cerca de dos años, Sergio compaginó pequeños trabajos que le iban surgiendo en obras con la recogida de chatarra y cartones, hasta que pudo empezar a remontar.

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El vídeo del albañil ha generado muchos comentarios de todo tipo, con muchos usuarios reclamando que especifique ese "buen sueldo" que dice pagar a los trabajadores. "Tengo 26 años empecé a los 16 en la obra oficial de primera, hace un año me marché a un almacén y fue lo mejor que hice. Cobro lo mismo y me pagan las horas extras. La construcción está podrida", expone un usuario llamado Pablo.