El Ibex 35 arranca en positivo pese a la tensión entre Estados Unidos e Irán

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una subida del 0,23%, hasta situarse en los 19.819,7 puntos, después de cerrar la jornada del miércoles con un retroceso también del 0,23%, en los 19.779 enteros. Los inversores mantienen la atención puesta en la evolución de la situación en Oriente Próximo, marcada por el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán y por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que el último ataque lanzado por el Ejército de Estados Unidos contra Irán fue "duro" y permitió destruir nuevo equipamiento militar. Aunque volvió a amenazar con nuevas acciones militares, también anticipó que la ofensiva estadounidense no se prolongará en el tiempo.

"Anoche les dimos un duro golpe. Destruimos todo el nuevo equipamiento que intentaban instalar a lo largo del estrecho de Ormuz", afirmó Trump desde la Casa Blanca al referirse al último intercambio de ataques con la República Islámica.

Mientras continúan las dificultades en esta estratégica vía marítima, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló que hasta 17 millones de barriles de petróleo atravesaron el estrecho de Ormuz durante la jornada del lunes, una cifra que supondría un récord desde el inicio de la ofensiva estadounidense contra Irán a finales de febrero.

"El lunes registramos un récord desde que comenzó el conflicto: más de 17 millones de barriles de petróleo transitaron por el estrecho de Ormuz en barcos. Si se suman los oleoductos de exportación alternativos, la cantidad supera la que salía de la región antes del conflicto", explicó Wright en una entrevista con CNBC.

Por otro lado, las autoridades de Kuwait informaron de que sus sistemas de defensa antiaérea estaban respondiendo a ataques con misiles y drones procedentes de Irán. Por el momento, no se han comunicado víctimas ni daños materiales y Teherán no ha reivindicado estas acciones.

"Las defensas antiaéreas kuwaitíes están en estos momentos haciendo frente a ataques con misiles y drones hostiles, tras una criminal agresión iraní", señaló el Ministerio de Defensa de Kuwait en un comunicado difundido a través de las redes sociales.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía un 1,2% en la apertura de los mercados europeos, hasta los 94,6 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, retrocedía un 1%, hasta los 90,1 dólares.

En el ámbito macroeconómico, los inversores conocerán este jueves una batería de índices PMI en Europa. En España, el Tesoro Público regresará a los mercados con la segunda subasta de septiembre, en la que prevé captar entre 5.250 y 6.750 millones de euros mediante la emisión de bonos y obligaciones del Estado.

En el terreno empresarial, Dia ha comunicado el cierre de su segundo programa temporal de recompra de acciones tras alcanzar el máximo previsto de 405.000 títulos, equivalentes al 0,697% de su capital social.

Asimismo, Iberia, aerolínea perteneciente al holding IAG, reanudará desde este jueves los vuelos directos entre Madrid y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, después de que la operativa se viera afectada por los terremotos registrados en Venezuela el pasado mes de junio.

En los primeros compases de negociación en la Bolsa de Madrid, Acerinox lideraba las subidas del Ibex 35 con un avance del 1,7%, seguida de ArcelorMittal (+1,3%), IAG (+0,61%) e Inditex (+0,57%). En el lado contrario, Acciona Energía encabezaba los descensos con una caída del 1,1%, por delante de Puig (-0,33%), Ferrovial e Iberdrola, ambas con retrocesos del 0,18%.

Las principales Bolsas europeas arrancaban la sesión con un tono ligeramente negativo, con la excepción de Fráncfort, que avanzaba un 0,1%. Londres y París cedían cerca de un 0,1%, mientras que Milán cotizaba prácticamente plana.

Noticias relacionadas

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba frente al dólar y se intercambiaba a 1,1613 dólares. Por su parte, en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años se moderaba hasta el 3,814%.