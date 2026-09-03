Carga fiscal sobre la vivienda
David Jiménez, abogado: "Puedes comprar una casa por 200.000€ euros pero si Hacienda dice que vale 250.000€ tendrás que pagar los impuestos correspondientes"
Al comprar o heredar una vivienda, es crucial considerar la valoración fiscal de Hacienda, ya que de ella dependen los impuestos a abonar
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A la hora de comprar una vivienda, hay ocasiones en las que el precio que tú pagas no siempre es el que establece la administración fiscal. De hecho, es probable que Hacienda decida aumentar el valor fiscal del inmueble.
Como resultado, los impuestos pagados por el comprador también aumentarían. Ahora bien, ¿esto por qué ocurre? El abogado y experto legal David Jiménez nos explica cómo funciona este mecanismo fiscal.
El valor de referencia como estimación fiscal
Un ejemplo sencillo para entender esta situación: "compré un piso por 200.000 euros y Hacienda dice que vale 250.000 euros". En este caso, al aumentar la tasación del inmueble, los impuestos vinculados a la vivienda también son mayores.
Todo este aumento surge con el denominado 'valor de referencia', que se crea en el año 2022. De este modo, a la hora de comprar una casa o cuando la heredas, la Administración establece un valor concreto para la vivienda, que puede consultarse a través de la Sede Electrónica del Catastro.
En la práctica, la normativa no obliga a vender la vivienda por el mismo precio que establece el valor de referencia. Básicamente, esta cifra solo muestra el valor fiscal, y no tanto el coste económico real.
El propietario de la vivienda puede impugnar el valor catastral
Por ello, puedes comprar una casa por 200.000 euros, aunque si la Administración fija el valor de referencia en 250.000 euros, tendrás que pagar impuestos por esta última cifra, y no por el valor de venta.
Aún así, si no estás de acuerdo con este valor fiscal, y quieres reducir los impuestos abonados, puedes impugnarlo. De hecho, esta sería la opción más recomendable si consideras que el valor de referencia está muy por encima del valor real.
Con todo ello, si tienes la intención de comprar una casa, además del precio acordado con el comprador, debes tener en cuenta el valor de ese inmueble para Hacienda. Esta valoración fiscal será clave para establecer la carga tributaria, a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
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