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El Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen aprueba el plan de ajuste

El Grupo Volkswagen

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EFE

Berlín
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El Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen aprobó este jueves por unanimidad el plan de ajuste del Consejo de Administración para transformar la compañía y mejorar su eficiencia y competitividad, sin especificar si afectará o no a la marca española Seat, informó la compañía en un comunicado.

El llamado Plan de Futuro 2030 del grupo Volkswagen, al que pertenecen marcas como VW, Audi, Porsche y Seat/Cupra, contempla eliminar otros 50.000 puestos de trabajo en los próximos años. Además, cuatro plantas de Volkswagen están en riesgo en Alemania: Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm.

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