Le dijeron que no comprara esta montaña infértil y en dos años la ha transformado: "Este espacio donde está esta cabaña que he construido y donde están todas estas palmeras, era prácticamente una tierra inerte"

Hay terrenos que, a simple vista, parecen condenados al abandono. Lugares donde apenas crece la vegetación, el suelo ha perdido su fertilidad y cualquier proyecto parece destinado al fracaso. Eso fue precisamente lo que encontró Jesús Salvador Paz, un hombre venezolano, cuando decidió comprar una montaña que varias personas le recomendaron no adquirir.

Lejos de ver un terreno sin futuro, este arquitecto imaginó allí una cabaña rodeada de naturaleza y un proyecto de recuperación que, dos años después, ha transformado por completo el paisaje. Jesús ha ido recuperando el terreno mediante la reforestación, la plantación y la construcción de zanjas de infiltración para frenar la erosión y aprovechar el agua de lluvia.

Dos años de esfuerzo

Este proceso y su gran transformación la ha documentado en su canal de YouTube 'Jesuspazro', en el que cuenta con casi 10.000 suscriptores a finales de agosto. En su último video, Jesús Paz ha mostrado, tras dos años de esfuerzo y trabajo, el resultado final de la montaña, teóricamente infértil, que compró para vivir.

"No compres esa montaña infértil llena de hierba; no vas a poder hacer una carretera, porque es un terreno por el que no se puede pasar ni siquiera en carro. Te va a costar un dineral porque tienes que hacer muros y estabilizadores... Esa fue la opinión de más de tres personas cuando yo me dispuse a comprar este terreno para realizar una cabaña", empieza exponiendo Jesús.

Terreno renovado

Al mirar atrás, el hombre reconoce todo su esfuerzo y dedicación: "Es cierto que esto era un terreno muerto, pero ahora se encuentra renovado. Es increíble mirar dos años atrás y ver que este espacio donde están estos árboles, donde está esta cabaña que he construido y donde están todas estas palmeras y toda la vegetación, era prácticamente una tierra inerte donde no crecía nada más que hierba".

El hombre reconoce todo su esfuerzo y dedicación en el proyecto. / Youtube / jesuspazro

Tras evidenciar el gran cambio de su nuevo hogar, Jesús explica que le llevó hasta la decisión de vivir aislado: "Soy arquitecto de profesión; puedo trabajar desde donde me encuentre, porque trabajo a distancia. En este momento estoy llevando a cabo una de las cosas que quería vivir desde que tengo uso de razón: vivir en la naturaleza y tener la posibilidad de criar mis animales y sembrar mi propia comida".

Dejar descansar a la naturaleza

Mientras el arquitecto está disfrutando de la vida de sus sueños, no puede parar de sorprenderse con la naturaleza y los cambios que puede lograr: "En ocasiones se nos olvida cómo evolucionan las cosas. Cómo la naturaleza puede llegar a hacer este tipo de acciones cuando la dejamos descansar; simplemente con darle un poquito de cariño y dejarla hacer, ella hace todo el trabajo. No hay que estar matándose ni hacer un esfuerzo sobrehumano".

Jesús hace una reflexión sobre todo el proceso al que le ha dedicado dos años. / Youtube / jesuspazro

Finalmente, hace una reflexión sobre todo el proceso al que le ha dedicado dos años: "Con esto demostramos que un terreno por el que nadie apuesta y que todo el mundo te dice: 'No lo compres porque realmente vas a perder tu dinero'; si le dedicas un poquito de tiempo con un plan, una estrategia y amor a lo que se hace, se puede obtener este resultado".