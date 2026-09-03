Errores de los jefes en empresas
Cinco errores habituales de los jefes que pueden acarrear importantes sanciones económicas para la empresa
La falta de un reglamento interno o la extinción de un contrato durante una baja médica pueden derivar en readmisión obligatoria y pago de salarios de tramitación
Juanma Lorente, abogado laboralista: "Lo que importa es lo que pone en el Estatuto de los Trabajadores, no en el convenio"
En el ambiente de trabajo siempre pueden surgir problemas, tanto entre compañeros como con los directivos de la empresa. En algunos casos, hay prácticas que pueden generar serios problemas a nivel legal.
En este sentido, el jefe de una compañía puede cometer algunos errores con respecto a sus empleados, que podrían llegar a ser perjudiciales para ellos mismos. En la mayoría de casos, estas prácticas suponen importantes sanciones económicas.
No dejar nada por escrito y no hacer contrato
Según el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, hay cinco errores muy habituales que los jefes suelen cometer en las empresas. De hecho, en algunos casos, estas prácticas suponen consecuencias legales muy negativas.
El primer error que señala el abogado es que a veces no se documentan las advertencias a empleados, una práctica muy desaconsejable. En pocas palabras, "sin papel, no hay defensa legal".
Otro inconveniente sería no hacer contrato por escrito. Esta práctica puede ser considerada una infracción grave, según establece el artículo 7.1 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). Por ello, la sanción económica puede oscilar entre los 751 y 7.500 euros por trabajador.
Además de ello, si el trabajador no está de alta en la Seguridad Social, podría aplicarse un cargo adicional de hasta 10.000 euros. Por otra parte, si el empleado es extranjero y no tiene un permiso de trabajo, la sanción mínima alcanzaría los 10.001 euros.
Despedir sin ninguna causa, durante una baja médica o no tener reglamento interno
El tercer error más común se trataría de despedir sin una causa justificada, lo que puede conllevar una demanda laboral contra la empresa. En este caso, la normativa diferencia entre dos tipos de despidos, con sus respectivas sanciones:
- Despido improcedente: Este despido puede suponer una indemnización de 33 días por año trabajado
- Despido nulo: Un despido solo se considerará nulo si vulnera alguno de los derechos fundamentales del trabajador. Asimismo, las sanciones aplicadas serían una readmisión obligatoria del empleado, junto al pago de los salarios de tramitación
Otra práctica injustificada más sería despedir a alguien por estar de baja médica. En este caso, el resultado es bastante sencillo: "despido nulo casi automático".
Como hemos mencionado anteriormente, el empleado deberá ser readmitido y se le pagarán los salarios que dejó de recibir. A su vez, también podrá exigir una indemnización adicional por daños y prejuicios.
Por último, otro de los errores más habituales sería no tener políticas internas, protocolo de acoso ni un cumplimiento normativo. En caso de no contar con esta regulación, la empresa deberá asumir la responsabilidad directa ante posibles denuncias de sus empleados.
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