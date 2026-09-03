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Problemas con la IA

ChatGPT, Claude y Grok experimentan una caída de servicio generalizada que afecta a España

La simultaneidad de las caídas sugiere problemas técnicos generalizados en las infraestructuras de servidores de las compañías

Un usuario consulta 'apps' de chatbots de IA como ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Gemini (Google), Perplexity, Copilot (Microsoft), Meta AI, Grok (xAI) o DeepSeek.

Un usuario consulta 'apps' de chatbots de IA como ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Gemini (Google), Perplexity, Copilot (Microsoft), Meta AI, Grok (xAI) o DeepSeek. / Philip Dulian / DPA

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Los servicios de inteligencia artificial ChatGPT, Claude y Grok han dejado de estar disponibles de manera simultánea alrededor de las 15:00h (hora española) de este jueves. Así lo ha confrimado el portal especializado Down Detector, que recopila informes de los usuarios sobre problemas con los servicios web de todo el mundo. Según los datos de este portal, los problemas con Open IA habrían empezado a las 16:30h, con más de 5.000 reportes acumulados desde esa hora hasta las 17:30h. En lo que al servicio de IA de Anthropic (Claude) respecta, los datos de esta web muestran que las incidencias comenzaron a partir de las 15:03h, con unas 1.000 incidencias señaladas hasta las 17:40h, un comportamiento que se replica en Grok, aunque a menor escala.

Los usuarios reportan problemas que impiden usar tanto el sitio web como la aplicación móvil. Unas incidencias que las mismas empresas han confirmado en su sus propias páginas web. En el caso de Claude, se indica que afecta a Mythos 5.1, Fable 5.1, Opus 5, Opus 4.8 y Opus 4.6, mientras que OpenAI señala que se han visto afectados ChatGPT y Codex. SpaceXAI, responsable de Grok, también ha confirmado la interrupción de servicio. Sin embargo, a las 18:00h, las tres empresas ya habían trasladado que han aplicado soluciones de mitigación, dando por solventado el problema, y que ya están monitoreando las mejoras.

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Si bien ninguno de estos 'chatbots' ha explicado los motivos que han motivado la caída masiva de estas tres aplicaciones, la simultaneidad de las incidencias sugiere a la aparición de problemas técnicos masivos en sus respectivas infraestructuras de servidores y centros de datos globales.

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