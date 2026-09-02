Arnau (25 años) vive aislado en la montaña y expone algunos problemas de la vida autosuficiente: "No sé qué ha pasado, pero falta un pavo real y es una lástima. Es muy duro cuando te desaparece un animal"

Con 18 años, la mayor parte de chicos y chicas destinan todo su tiempo a los estudios, a salir de fiesta, quedar con amigos o jugar a videojuegos. Aun así, hay gente que sigue apostando por una vida más tranquila. Este es el caso de Arnau, un chico de Barcelona que a esa edad decidió que prefería una vida ajena a todo eso: lejos de la ciudad y con la caza como principal actividad.

Arnau, que actualmente tiene 25 años, nació y vivió hasta los 18 años en Barcelona. Según su testimonio, nunca se sintió cómodo en la capital de Catalunya. Ante esta situación, se le presentó una grandísima oportunidad: aprovechar la casa del pueblo de sus padres, a la que iba todos los fines de semana, para vivir en un pueblo en medio de las montañas catalanas.

Vida en la naturaleza

A partir de ese momento, Arnau centró su vida a la naturaleza, la crianza de conejos como negocio, la caza y, en general, la autosuficiencia. Además, también empezó a publicar contenido de su día a día en su canal de YouTube 'Corraleros', en el que cuenta con 88.000 suscriptores a inicios de septiembre.

En uno de sus últimos vídeos, Arnau ha explicado cómo van evolucionando su hogar y su vida rodeados de naturaleza y animales. Para empezar, el joven expone el estado de su huerto, al cual dedica mucho tiempo: "El huerto está espectacular. Ha llovido bastante estos días, ha hecho también mucha calor y mucho sol, por lo que seguramente tengamos bastantes cosas que cosechar".

Pura autosuficiencia

En su intento por conseguir una vida completamente autosuficiente, Arnau muestra varios de sus animales, que van desde gallinas, gallos y conejos hasta cabras y gatos. "Aquí están las cabritas. Es el macho nuevo, el de ahí arriba, y es precioso. Estas son cabras alpinas puras. Estas hembras de aquí son las que usamos para obtener leche y esperemos que críen algún día", expone mientras muestra a estos animales en plena naturaleza.

Arnau muestra varios de sus animales, que van desde gallinas, gallos y conejos hasta cabras y gatos. / YouTube / Corraleros

Otro pilar crucial en su vida autosuficiente es el huerto. El joven explica algunos de los diferentes tipos de alimentos que cultiva: "Tenemos por aquí las tomateras, que están enormes. Hay tomateras de hasta 2,5 metros de altura. También tengo varias calabazas y aquí están los pimientos, que están gigantes. Aún quedan pimientos para rato".

Problemas de la vida autosuficiente

Justo en este huerto, Arnau se encuentra con un dilema: "Mirad, está todo lleno de malezas. Es que el huerto está en un punto que no sé si vale la pena limpiarlo y dejarlo bien o ya dejar que las plantas acaben de producir fruto y, ya en invierno, tranquilamente prepararlo para la temporada que viene. Meter aquí las cabras; luego, cuando se acabe todo, para que limpien las malezas y listo. No sé qué hacer".

El joven explica algunos de los diferentes tipos de alimentos que cultiva. / YouTube / Corraleros

Finalmente, expone otro de los grandes problemas de la vida autosuficiente: controlar a todos los animales. "Aquí tenemos a los pavos reales y oficialmente falta uno. No sé qué ha pasado, la verdad, pero falta un pavo real y la verdad que es una lástima. He visto a un gato en la parcela esta mañana. No sé si ha podido ser él o qué. Es muy duro cuando te desaparece un animal".