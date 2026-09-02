Magdalena, la mujer que vive aislada en la montaña: "Me encantan las patatas y las como con casi todas las comidas. Las hemos cultivado nosotros mismos, al igual que el resto de frutas y verduras"

En un mundo cada vez más marcado por las prisas, los supermercados y la dependencia de todo tipo de servicios, todavía hay personas que deciden vivir de una forma completamente diferente. Es el caso de Magdalena, una mujer que reside en plena montaña y que ha convertido la autosuficiencia en su forma de vida.

Sus días comienzan con unos minutos de oración y tranquilidad, continúan con alimentos cultivados por ella misma y terminan entre tareas domésticas, cocina y trabajos necesarios para mantener en condiciones su remoto hogar.

Depender lo menos posible del exterior

Su día a día lo comparte a través de su canal de YouTube 'On a Hill Faraway', donde muestra desde cómo prepara sus comidas hasta la elaboración de productos caseros y el mantenimiento de los caminos de la montaña. Una rutina alejada de las comodidades habituales y en la que cada pequeño trabajo tiene una finalidad: depender lo menos posible del exterior.

Magdalena comienza la mañana con una oración antes de ponerse manos a la obra. Después llega uno de los momentos más importantes del día: el desayuno. Y lejos de recurrir a alimentos procesados, prepara una comida con ingredientes sencillos y algunos cultivados por ella misma. "Me encantan las patatas y las como con casi todas las comidas. Las hemos cultivado nosotros mismos, al igual que el resto de frutas y verduras".

Reutilizar y aprovechar todo

Una de las claves de su estilo de vida es intentar reutilizar y aprovechar todo lo que tiene a su alcance. Un ejemplo es la elaboración de un sirope casero de menta. Además, Magdalena recogió las hojas dos días antes y prepara la bebida para embotellarla y poder consumirla durante los siguientes días. "Estoy rellenándolo con agua otra vez para que podamos beberlo hoy. Intento reciclarlo todo lo máximo posible hasta que se convierte en residuo", explica.

Una de las claves de su estilo de vida es intentar reutilizar y aprovechar todo lo que tiene a su alcance. / Youtube / On a Hill Faraway

Esta forma de aprovechar los recursos no es una elección casual. Vivir en un entorno tan aislado también obliga a planificar cada desplazamiento: "Hay un camino muy largo hasta el supermercado más cercano. Además, queremos ser lo más independientes posible". Esta distancia convierte tareas tan habituales como hacer la compra en algo que requiere organización y refuerza una de las principales características de su vida: producir, conservar y aprovechar sus propios recursos.

Mantener el acceso a su vivienda

Pero la autosuficiencia no termina en la cocina o el huerto. Magdalena también se ocupa de mantener en condiciones el acceso a su vivienda. Durante una de sus jornadas decide reparar un tramo de la carretera de montaña que se ha deteriorado: "Hoy tengo pensado reparar el camino de montaña. El camino se ha hundido en este punto; por eso es importante repararlo, para facilitar la conducción por la montaña".

Magdalena cosiendo en su casa aislada en las montañas. / Youtube / On a Hill Faraway

La jornada finaliza con otra de las tareas que forman parte de su rutina: cocinar. Ya pasado el mediodía, Magdalena prepara un guiso de garbanzos para comer junto a su hija pequeña, que suele acudir a casa durante las vacaciones. Para darle sabor, utiliza sal de hierbas casera y plantas procedentes de su entorno, además de preparar verduras crudas como acompañamiento. Todo vuelve a seguir la misma filosofía: utilizar ingredientes sencillos y aprovechar lo que ofrece el lugar en el que vive.