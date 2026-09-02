Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaAldamaBarcelonaLa Meva SalutManresaDescuento diéselLa DiadaRaúl AsencioTelevisiónMetro Barcelona
instagramlinkedin

Magdalena, la mujer que vive aislada en la montaña: "Me encantan las patatas y las como con casi todas las comidas. Las hemos cultivado nosotros mismos, al igual que el resto de frutas y verduras"

La mujer deja clara su filosofía de reciclaje: "Intento reciclarlo todo lo máximo posible hasta que se convierte en residuo"

La historia de Bernat, el hombre que sobrevivió en el bosque rompiendo todas las reglas: "Tengo este horno solar parabólico que durante el mediodía se enfoca al sol y sirve para calentar mi comida"

Tere, última habitante de un pueblo abandonado: "Siento demasiada pena cuando pienso que el día que yo no esté"

Magdalena vive aislada en la montaña y cultiva su propia comida.

Magdalena vive aislada en la montaña y cultiva su propia comida. / Youtube / On a Hill Faraway

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Oriol García Dot

Oriol García Dot

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En un mundo cada vez más marcado por las prisas, los supermercados y la dependencia de todo tipo de servicios, todavía hay personas que deciden vivir de una forma completamente diferente. Es el caso de Magdalena, una mujer que reside en plena montaña y que ha convertido la autosuficiencia en su forma de vida.

Sus días comienzan con unos minutos de oración y tranquilidad, continúan con alimentos cultivados por ella misma y terminan entre tareas domésticas, cocina y trabajos necesarios para mantener en condiciones su remoto hogar.

Depender lo menos posible del exterior

Su día a día lo comparte a través de su canal de YouTube 'On a Hill Faraway', donde muestra desde cómo prepara sus comidas hasta la elaboración de productos caseros y el mantenimiento de los caminos de la montaña. Una rutina alejada de las comodidades habituales y en la que cada pequeño trabajo tiene una finalidad: depender lo menos posible del exterior.

Magdalena comienza la mañana con una oración antes de ponerse manos a la obra. Después llega uno de los momentos más importantes del día: el desayuno. Y lejos de recurrir a alimentos procesados, prepara una comida con ingredientes sencillos y algunos cultivados por ella misma. "Me encantan las patatas y las como con casi todas las comidas. Las hemos cultivado nosotros mismos, al igual que el resto de frutas y verduras".

Reutilizar y aprovechar todo

Una de las claves de su estilo de vida es intentar reutilizar y aprovechar todo lo que tiene a su alcance. Un ejemplo es la elaboración de un sirope casero de menta. Además, Magdalena recogió las hojas dos días antes y prepara la bebida para embotellarla y poder consumirla durante los siguientes días. "Estoy rellenándolo con agua otra vez para que podamos beberlo hoy. Intento reciclarlo todo lo máximo posible hasta que se convierte en residuo", explica.

Una de las claves de su estilo de vida es intentar reutilizar y aprovechar todo lo que tiene a su alcance.

Una de las claves de su estilo de vida es intentar reutilizar y aprovechar todo lo que tiene a su alcance. / Youtube / On a Hill Faraway

Esta forma de aprovechar los recursos no es una elección casual. Vivir en un entorno tan aislado también obliga a planificar cada desplazamiento: "Hay un camino muy largo hasta el supermercado más cercano. Además, queremos ser lo más independientes posible". Esta distancia convierte tareas tan habituales como hacer la compra en algo que requiere organización y refuerza una de las principales características de su vida: producir, conservar y aprovechar sus propios recursos.

Mantener el acceso a su vivienda

Pero la autosuficiencia no termina en la cocina o el huerto. Magdalena también se ocupa de mantener en condiciones el acceso a su vivienda. Durante una de sus jornadas decide reparar un tramo de la carretera de montaña que se ha deteriorado: "Hoy tengo pensado reparar el camino de montaña. El camino se ha hundido en este punto; por eso es importante repararlo, para facilitar la conducción por la montaña".

Noticias relacionadas y más

Magdalena cosiendo en su casa aislada en las montañas.

Magdalena cosiendo en su casa aislada en las montañas. / Youtube / On a Hill Faraway

La jornada finaliza con otra de las tareas que forman parte de su rutina: cocinar. Ya pasado el mediodía, Magdalena prepara un guiso de garbanzos para comer junto a su hija pequeña, que suele acudir a casa durante las vacaciones. Para darle sabor, utiliza sal de hierbas casera y plantas procedentes de su entorno, además de preparar verduras crudas como acompañamiento. Todo vuelve a seguir la misma filosofía: utilizar ingredientes sencillos y aprovechar lo que ofrece el lugar en el que vive.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevo movimiento en Atresmedia: la productora de Pablo Motos desembarca en los estudios de Atresmedia con el traslado de 'El desafío' a uno de sus mejores platós
  2. Quejas por la nueva fórmula de acceso de La Meva Salut: 'Muestra cero sensibilidad con las personas mayores
  3. Nacho Abad, Risto Mejide, Iker Jiménez y Pedrerol, líderes de la televisión en redes sociales
  4. Mette-Marit no asistirá hoy al juramento de Haakon VIII tras sufrir nuevas complicaciones por su trasplante pulmonar
  5. La sonda 'BebiColombo' inicia su aproximación a Mercurio ocho años después de su lanzamiento
  6. Graban un impresionante banco de peces frente al hotel Vela de Barcelona: 'La gente los recogía con bolsas del Mercadona”
  7. La vida de Javi (23 años) aislado en la naturaleza tras perder a su madre: 'Decidí venir aquí para encontrarme a mí mismo
  8. La OTAN y la UE apuntan a una respuesta a Rusia tras atribuirle Alemania un ataque híbrido sobre el país

Magdalena, la mujer que vive aislada en la montaña: "Me encantan las patatas y las como con casi todas las comidas. Las hemos cultivado nosotros mismos, al igual que el resto de frutas y verduras"

Magdalena, la mujer que vive aislada en la montaña: "Me encantan las patatas y las como con casi todas las comidas. Las hemos cultivado nosotros mismos, al igual que el resto de frutas y verduras"

Uno de cada cinco migrantes regularizados trabajan en Catalunya

Uno de cada cinco migrantes regularizados trabajan en Catalunya

Telefónica cierra la venta de su histórica sede de Gran Vía al empresario murciano Tomás Olivo por más de 200 millones de euros

Telefónica cierra la venta de su histórica sede de Gran Vía al empresario murciano Tomás Olivo por más de 200 millones de euros

El español Carlos Domingo quiere abrir la inversión en clubes deportivos con la tokenización: “Una nueva forma de emitir y administrar acciones”

El español Carlos Domingo quiere abrir la inversión en clubes deportivos con la tokenización: “Una nueva forma de emitir y administrar acciones”

Qué hacer si tu vecino siempre da portazos al irse de casa: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Vivienda premia a Cataluña y País Vasco con 90 millones por 'topar' el precio del alquiler y deja sin fondos a las comunidades del PP

Vivienda premia a Cataluña y País Vasco con 90 millones por 'topar' el precio del alquiler y deja sin fondos a las comunidades del PP

Apple desvela los nuevos sueldos de Ternus y Cook, que se repartirán unos 93 millones anuales

Apple desvela los nuevos sueldos de Ternus y Cook, que se repartirán unos 93 millones anuales

J.L. Collins, experto financiero, sobre los riesgos de la inversión inmobiliaria: "La hipoteca es solo el punto de partida, hay muchos otros gastos relacionados con la casa y, además, son gastos variables"

J.L. Collins, experto financiero, sobre los riesgos de la inversión inmobiliaria: "La hipoteca es solo el punto de partida, hay muchos otros gastos relacionados con la casa y, además, son gastos variables"