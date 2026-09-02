La Unión Europea suspende las importaciones de carne de Brasil por razones sanitarias

La Comisión Europea (CE) cerrará, a partir de este 3 de septiembre, las entradas de carne de vacuno y de aves de corral procedentes de Brasil por incumplimientos de sus normas sanitarias. La medida llega después de que entrara en vigor hace cuatro meses el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, lo que ha supuesto que las importaciones europeas de carne bovina brasileña aumentaran 36% en 2025, hasta casi 120.000 toneladas.

La decisión del Ejecutivo comunitario se basa en la constatación de que el país sudamericano "no ofrece garantías suficientes sobre el cumplimiento de las cláusulas previstas en el acuerdo comercial", al estar haciendo un uso intensivo de antibióticos en la producción ganadera. Bruselas sostiene que Brasil todavía no ha proporcionado información suficiente como para demostrar que sus productos cumplen con los requisitos europeos,. Como el país sigue siendo considerado como un socio importante para Europa, fuentes de la Comisión han indicado que trabajan con las autoridades cariocas para resolver las diferencias y han apuntado que las exportaciones podrán reanudarse una vez que se demuestre el cumplimiento de las normas sanitarias.

Para el sector ganadero europeo, que ya se movilizó el pasado invierno para mostrar su rechazo al pacto con los países del Mercosur (formado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y la recién incorporada Bolivia), el cierre de fronteras al vacuno y la producción avícola brasileña revela una gestión "irresponsable" de la Comisión Europea, "por haber impulsado la aplicación provisional del acuerdo comercial mientras persistían dudas sobre las garantías de cumplimiento por parte de Brasil de determinadas normas europeas".

El acuerdo, de hecho, se encuentra en estos momentos en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que está revisando su compatibilidad legal, después de que el Parlamento Europeo frenara su aprobación el 21 de enero. Pese a ello, la CE optó por que entrase en vigor el 1 de mayo, de manera provisional a la espera del aval judicial.

Productos brasileños en Europa

La suspensión de las importaciones, que también incluye los huevos y la miel brasileños, está pendiente en estos momentos de una auditoría, cuyos resultados podrían permitir que la entrada de los productos avícolas vuelvan a autorizarse en las próximas semanas. Para la carne de vacuno, el proceso podría prolongarse debido a la duración de los ciclos de producción.

La medida afecta a un mercado en el que Brasil ha aumentado de forma significativa su presencia durante los últimos años. Según los datos de la Comisión Europea, las importaciones de carne bovina brasileña, pasaron de 87.603 toneladas en 2024 a 119.779 toneladas en 2025, lo que supone un incremento del 36,7% en un solo año y consolidó a Brasil como uno de los principales proveedores externos de carne de vacuno para el mercado europeo.

El sindicato Unión de Uniones (UdU) ha destacado que los efectos del acuerdo ya se están trasladando a las lonjas españolas, donde se están registrando caídas de entre el 10% y el 13% respecto a los niveles anteriores a la entrada en vigor provisional. "Eso implica que algunos operadores de los eslabones superiores de la cadena estarían utilizando la nueva situación comercial como argumento de presión para intentar reducir los precios percibidos por los productores", denuncia la organización agraria.

"¿Quién se va a hacer responsable de los perjuicios para la salud que hasta ahora se hayan podido ocasionar si se demuestra que estos productos no cumplían las normas europeas? Lo que está sobre la mesa hoy ya estaba flotando en el ambiente antes del 1 de mayo y, a pesar de todo, se decidió seguir adelante con la aplicación provisional del acuerdo", argumenta UdU en un comunicado hecho público este miércoles.