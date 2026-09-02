Frank Prieto, camarero español en Suiza: "He ahorrado 22.500 euros en 9 meses, pero es verdad que se puede ahorrar más"

Trabajar en Suiza se ha convertido en una de las opciones que contemplan cada vez más jóvenes españoles que buscan salarios más elevados. Es el caso de Frank Prieto, un joven sevillano que trabaja como camarero en el país helvético y que ha querido compartir con sus seguidores cuánto dinero ha conseguido ahorrar después de nueve meses trabajando como camarero.

Prieto asegura que durante esos nueve meses ha conseguido ingresar alrededor de 48.000 euros (unos 5.330 euros al mes). Sin embargo, advierte de que esta cantidad no equivale al dinero que finalmente ha podido guardar, ya que durante ese tiempo también ha tenido que hacer frente a diferentes gastos. "Ojalá el 100% de las ganancias en Suiza fueran para mí, pero hay que pagar varias cosas", reconoce.

"El dinero está para disfrutarlo"

Entre los principales gastos que ha tenido durante su estancia en Suiza se encuentra el alquiler, al que ha destinado 6.450 euros durante ese periodo. A esa cantidad se suman otros 2.655 euros correspondientes al seguro médico y alrededor de 2.700 euros en alimentación.

Pero el joven también reconoce haber destinado parte de sus ingresos a gastos personales, "como cosas que me he comprado, como una cámara, un reloj, ropa, viajes, ocio, un iPhone, unos cascos", enumera. En total, Prieto calcula que "el ahorro total que nos da sería de 22.500 euros en 9 meses trabajando en Suiza y habiendo gastado un poquito". Una cifra que, reconoce, podría ser mayor: "Es verdad que se puede ahorrar más".

En su caso, sin embargo, ha preferido no renunciar completamente a determinadas compras y actividades durante su estancia en el país. "Obviamente, podría haber no comprado cámara, relojes, ropa, etc. Pero chicos, el dinero está para algo y está para disfrutarlo", justifica. "Si yo el día de mañana muero trabajando y no he disfrutado absolutamente nada, pues habrá sido en vano", reflexiona el joven.

Ahorrar 22.000 euros en España

El contraste con España aparece también en su reflexión sobre la capacidad de ahorro. "Para ahorrar 22.000 euros en España, creo que tendrás que estar, no sé, años y años y años", asegura Prieto.

El joven, que ya había explicado anteriormente en redes sociales cuánto cobraba trabajando como camarero en Suiza, reside en Zug, uno de los cantones con mayor nivel de vida del país. Prieto ha explicado que, con unas 173 horas de trabajo al mes, su salario neto rondaba los 3.930 euros con propinas mensuales de hasta 850 euros.

Equilibrio entre ahorro y disfrute

Su situación, no obstante, también ha cambiado con el paso de los meses. El creador de contenido reconoce que ahorrar resulta más sencillo al principio, cuando todavía mantienes un nivel de gasto más bajo. "Es verdad que conforme va pasando el tiempo, los ahorros van siendo un poco menores porque el nivel de vida va subiendo", explica.

Según cuenta, también aparecen nuevas posibilidades de ocio y actividades que terminan aumentando los gastos: "Te van entrando ganas de hacer planes un poquito más caros, como jugar al golf, no sé, jugar al tenis, lo que sea".

Por lo tanto, Prieto insiste en que los 22.500 euros ahorrados en nueve meses corresponden exclusivamente a su experiencia personal y no deben interpretarse como una cantidad que pueda ahorrar cualquier trabajador de la hostelería en Suiza. "No siempre vas a poder vivir con mínimos", concluye, y defiende así un equilibrio entre guardar dinero y disfrutar de los ingresos obtenidos durante su estancia en el extranjero.