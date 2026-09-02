El Govern nombra a Federico Muñiz como nuevo director del SOC

El Govern ha nombrado este miércoles a Federico Muñiz como nuevo director del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). El Ejecutivo ha oficializado así el relevo, adelantado por EL PERIÓDICO, del hasta ahora responsable del servicio catalán de empleo, Francesc Castellana. El directivo cesa en el cargo tras año y medio, alegando motivos personales, y la Generalitat ha decidido sustituirle por quien hasta hace poco ejercía como subdirector general de Estadística e Información del Sepe.

El SOC gestiona un presupuesto anual cercano a los 600 millones de euros destinados a políticas activas de empleo, como la subvención de cursos de formación para trabajadores en paro, en ERTE o en activo, y programas de inserción laboral para colectivos vulnerables. La ejecución de la oferta formativa recae mayoritariamente en entidades colaboradoras, ya que el SOC no gestiona prestaciones o subsidios por desempleo, competencia exclusiva del Sepe.

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Muñiz deberá abordar el reto de reducir la tasa de desempleo, todavía elevado pese a la expansión que ha vivido el mercado laboral en los últimos años. Según los datos actualizados este mismo miércoles por el Ministerio de Trabajo, en Catalunya hay actualmente 329.468 desempleados registrados. Es el menor nivel desde 2008, pero la reciente evolución manda señales preocupantes. Este agosto se registró un repunte y se rompe así una tendencia de descensos ininterrumpidos del paro a nivel interanual que se mantenía desde hace seis años.

Castellana deja el cargo tras dar por concluida su etapa y solicitar su cese a petición propia en el Consell de Direcció del organismo, tras culminar la actualización del catálogo de servicios, el despliegue de la ley de concertación territorial y la aprobación del nuevo Pla director de polítiques d'ocupació (PDPO) 2026-2029. Su mandato estuvo marcado por el impulso a la modernización informática, no exento de incidencias.

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Lo sustituye desde este miércoles Federico Muñiz, un profesor de matemáticas que desde 2008 venía desarrollando su carrera profesional en el Sepe, el servicio de empleo estatal. Hasta el año pasado era subdirector general de Estadística e Información de dicho organismo. En dicho puesto se encargaba de coordinar los sistemas de información de los servicios públicos de empleo de todas las comunidades autónomas y confeccionar las estadísticas del paro registrado, de los contratos y de las prestaciones por desempleo. Hará menos de un año fue llamado a incorporarse en el SOC en un cargo de nueva creación y desde el que ha desempeñado durante estos últimos meses un rol de coordinación entre el equipo de subdirectores. Experiencia que le ha permitido conocer la casa y sus equipos directivos.