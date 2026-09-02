Las 5 claves del paro de agosto: El 20% de los migrantes regularizados que encuentran trabajo lo hacen en Catalunya

El mercado laboral español se está viendo revitalizado con la regularización extraordinaria de migrantes. Tras seis años de crecimiento ininterrumpido del empleo, la incorporación de miles de personas que ya vivían en España pero que no tenían permiso para trabajar legalmente ha supuesto un nuevo arreón para la economía. Los efectos de este fenómeno todavía se irán desplegando y visualizando en la estadística durante los próximos meses.

Este agosto, sin ir más lejos, los nuevos efectivos han permitido amortiguar ligeramente la tradicional depresión en las contrataciones que caracteriza el último mes de verano y de cierre de vacaciones para la mayoría de asalariados. No obstante, esa mayor afluencia de gente disponible para trabajar también está incrementando el número de parados registrados. Estas son las principales claves de los datos de afiliación y desempleo publicados este miércoles.

Un total de 337.917 personas beneficiarias de la regularización extraordinaria de migrantes ya están trabajando y principalmente lo hacen en Madrid o Catalunya. Entre ambos territorios agrupan el 40% de nuevos ocupados que han logrado permiso de trabajo a través de este proceso, con un número prácticamente idéntico ambas. No obstante, Madrid muestra, por el momento, una ratio de inserción más elevada, ya que recibió menos solicitudes de personas para acceder a papeles. De los 202.424 solicitantes residentes en Madrid, el 32% ya está trabajando. En el caso catalán, de los 257.602 solicitantes, el 25% está ya trabajando.

Gráfico de barras que muestra la distribución territorial de los nuevos ocupados de la regularización por CCAA. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Esa incorporación de miles de personas dispuestas a trabajar y la regularización no solo de las personas, sino en muchos casos de los empleos que ya desempeñaba, pero 'en B', ha contribuido a amortiguar el tradicional recorte de ocupación que suelen producirse en agosto. El final de las vacaciones empuja hacia abajo la afiliación a la Seguridad Social, tras unos meses previos de intensas contrataciones para cubrir los picos estivales. El número de ocupados en España cayó en agosto respecto a julio en 162.839 personas, hasta un total de 22,34 millones de cotizantes a la Seguridad Social. En el mismo mes de años anteriores los recortes fueron de casi 200.000.

La regularización extraordinaria de migrantes, que finalizó el pasado junio, fue diseñada para dar papeles a personas que ya vivían desde hace tiempo en España y que, en muchos casos, estaban trabajando en la economía informal. La gran mayoría de beneficiarios entraron al país por vías regulares, como turistas, para luego entrar formalmente a la irregularidad al quedarse en el país para buscarse la vida. España tiene acuerdos de libre circulación con muchos países de Latinoamérica, lo que, sumado a los vínculos históricos y la facilidad por el idioma, contribuyen a explicar que la gran mayoría de nuevos ocupados que vienen de la regularización sean del continente americano.

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Según los datos desagregados publicados este miércoles por la Seguridad Social, tres de cada cuatro nuevos ocupados derivados de la regularización nacieron en Latinoamérica. Más concretamente, Colombia y Venezuela son las principales nacionalidades. Por países no latinoamericanos, destaca Marruecos, Senegal y Pakistán.

El proceso de incorporación de nuevas personas al mercado laboral desde la economía informal tiene efectos positivos sobre la estadística, como esa mayor creación de empleo. Pero también tiene efectos negativos, como es el aumento del paro. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, desde el 1 de junio y hasta el 31 de julio alrededor de 40.000 personas que vienen de la regularización se han apuntado al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). Son personas que o bien antes no tenían trabajo, pero no podían inscribirse por carecer de permiso laboral, o bien han perdido su empleo irregular y quieren buscar otro, ahora por vías legales. En ningún caso esas personas tienen derecho a una prestación, puesto que no han cotizado antes.

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¿Son muchos o pocos? Algunos datos para ponerlo en perspectiva. El año pasado, en agosto, el paro subió -algo habitual- y lo hizo e casi 20.000 personas. Este año ha subido en 44.419 personas, más del doble. "Creo que es una cantidad muy pequeña si se compara con los que han ido a engrosar los datos de afiliación", ha juzgado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Según sus cuentas, del más de millón de solicitudes recibidas, casi 380.000 personas están laboralmente activas. De estas, el 10,5% están en paro. Por compararlo, la tasa de paro general de España es del 10%, según los últimos datos homologados por Eurostat.

El número de autónomos, pese a que no crece con igual intensidad que los asalariados, sigue creciendo. Pico, pala; pico, pala. Los trabajadores por cuenta propia llevan creciendo poco a poco durante los últimos seis años, si bien su ritmo se ha incrementado durante los últimos meses. Si en enero aumentaban a una velocidad del 1,1% interanual, este agosto van al 1,8%.

Gráfico sobre trabajadores autónomos.

Esa persistencia -y ahora mayor velocidad- les asoma a la simbólica y histórica cota de los 3,5 millones de trabajadores por cuenta propia. En agosto estaban en 3,46 y resta la incógnita de si el dinamismo entre este colectivo se mantiene o incrementa y puede así cerrar el año por encima de esa linde o no. Las buenas perspectivas cohabitan con distintas incógnitas legislativas que pesan sobre los autónomos y es que todavía no saben qué cuotas de la Seguridad Social deberán pagar el año que viene. El Gobierno prometió renovarlas el año pasado y todavía no ha empezado a negociarlo con los agentes sociales.

De la misma manera que durante prácticamente todo el primer semestre Catalunya ha estado liderando la creación de empleo, acabados los meses calurosos, Catalunya lidera ahora la destrucción de ocupación. Uno de cada tres cotizantes perdidos este pasado mes de agosto se ubicaron en territorio catalán, más especialmente en la provincia de Barcelona. Madrid, la otra locomotora económica del país, fue la segunda ubicación donde más cotizantes se perdieron.

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La pérdida de ocupados fue bastante transversal y únicamente cuatro autonomías (Canarias, Asturias, Extremadura y Cantabria) lograron esquivar los números rojos este agosto. En términos interanuales, la evolución de todas las comunidades es positiva y, excepto territorios ubicados en la cornisa noroeste, la mayoría de territorios crecen en ocupados a un ritmo superior al 3%, por encima del PIB.