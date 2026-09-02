Asturias pone cerca de 15 millones para que Indra se instale en Barros

Después de meses de negociaciones enquistadas y ante el creciente temor de que Asturias se quedara sin una inversión industrial en el emergente sector de la defensa, sobre la que tantas expectativas se han puesto en el último año, el Gobierno del Principado ha optado por recurrir al presupuesto público para facilitar que Indra fabrique vehículos militares en el taller de construcciones mecánicas de Duro Felguera en Barros (Langreo). Ante la negativa de Indra a comprar el recinto langreano por el precio que pedía Duro, será el Ejecutivo asturiano el que lo adquiera a la centenaria empresa asturiana de ingeniería. Y posteriormente lo alquilará a la compañía de defensa para que establezca allí una planta de blindados, la segunda que tendría en Asturias junto a la del Tallerón de Gijón.

La operación ha sido anunciada este martes por el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante su intervención en la escuela de verano de UGT de Asturias. No obstante, Barbón no dio más detalles de la compraventa, que utilizó para argumentar que Asturias sigue presente en los planes industriales de Indra, a pesar del reciente anuncio de la compañía de la compra de terrenos en As Pontes (Galicia) para desarrollar blindados. «Galicia no se ha llevado nada de Barros, Indra siempre planteó inversiones complementarias», justificó el presidente asturiano.

Según ha sabido LA NUEVA ESPAÑA de fuentes conocedoras, la adquisición del taller de Barros por parte del Gobierno asturiano se cerrará «en los próximos días». Asimismo, aunque el precio final de compraventa no ha trascendido, las fuentes han indicado que estará «un poco por debajo» del que reclamaba Duro Felguera, que siempre ha defendido que el taller de Barros tiene un valor «objetivo» entre los 15 y 20 millones de euros.

Tampoco está definido aún qué organismo público en concreto ejecutará la compra. En cualquier caso, una vez se complete ese paso, el plan previsto es que el Principado e Indra formalicen un contrato de arrendamiento a largo plazo para que la empresa de defensa pueda desarrollar en los terrenos de Langreo una fábrica de vehículos militares en la que desarrollar los programas de modernización del Ministerio de Defensa.

Tras el anuncio de Barbón, fuentes de Indra expresaron su «agradecimiento» a la «iniciativa» del Principado y aseguraron que «ahora es momento de analizar los detalles» de la operación de Barros, una ubicación que a su juicio «presenta características especialmente adecuadas para las necesidades industriales de la compañía y ofrece importantes sinergias con la planta de Gijón».

«Confiamos en que el proyecto pueda concretarse y llevarse a buen término para poder avanzar en la puesta en marcha de esta tercera fábrica de Indra en el corredor norte», añadieron desde la empresa de defensa, cuyo nuevo consejero delegado, Josep Maria Recasens, se reunió con Barbón en Oviedo el pasado 16 de julio.

Con esas palabras, Indra confirma que, de completarse la operación, la de Barros sería su tercera factoría en el norte de España, sumada a las de Gijón y As Pontes. En esas tres plantas prevé fabricar los nuevos blindados del Ejército español. El principal contrato gubernamental es el de 128 obuses autopropulsados de cadenas, por un valor de 4.516 millones de euros. Para ello, Indra ha firmado un contrato con la empresa surcoreana de defensa Hanwha para basarse en su modelo «K-9».

La valoración de Duro

Por su parte, fuentes de Duro Felguera han valorado «muy positivamente» el acuerdo porque «responde a la posición que la empresa ha mantenido desde el inicio: facilitar una solución justa para todas las partes que permita hacer posible el proyecto». La empresa asturiana advirtió de que «no facilitará más detalles hasta que culminen los trámites que debe desarrollar el Ejecutivo asturiano para materializar la operación».

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«La compañía mantiene un compromiso histórico con Langreo, territorio al que está vinculada desde sus orígenes y al que ha regresado recientemente con el traslado de su sede a La Felguera. Este acuerdo refleja también esa voluntad de contribuir al futuro industrial de la zona y de favorecer la llegada de nueva actividad», agregaron desde Duro, empresa que acaba de superar una ardua reestructuración que ha incluido el perdón de 1.000 millones de euros de deuda y unas condiciones más flexibles para devolver el rescate de 120 millones de euros que hizo el Estado en 2021, amén de los 6 millones de euros prestados por el Principado que la compañía no prevé devolver.