J.L. Collins, experto financiero, sobre los riesgos de la inversión inmobiliaria: "La hipoteca es solo el punto de partida, hay muchos otros gastos relacionados con la casa y, además, son gastos variables"

Cada vez más personas, sobre todo jóvenes, buscan la ansiada independencia financiera, haciendo uso de diferentes métodos. Aspectos como la inversión, productos bancarios o la compraventa de inmuebles se vuelven casi imprescindibles para algunos.

Sin embargo, hay expertos que ponen en duda estas opciones tradicionales de inversión, cuestionando su viabilidad para las personas más jóvenes, así como la dificultad de mantener su economía individual.

"Las casas aumentan drásticamente tu coste de vida"

Según afirma J.L. Collins, experto en educación financiera y autor del libro 'The Simple Path to Wealth', comprar vivienda no siempre sería la mejor opción, aunque se haya vuelto la alternativa más atractiva para los inversores.

"Si tu objetivo es alcanzar la independencia financiera a una edad temprana, probablemente no te convenga comprar una casa", sostiene. Para este, el gran factor en contra sería su impacto negativo sobre el coste de vida y nuestro margen de ahorro.

De esta forma, comprar una vivienda puede suponer unos gastos mensuales muy elevados. "La razón por la que no te conviene comprar una casa es porque las casas aumentan drásticamente en general tu costo de vida", asegura Collins.

Al contrario, el experto recomienda vivir en un apartamento que nos permita cubrir todas nuestras necesidades, ya que los gastos serán mucho menores.

La hipoteca y sus posibles riesgos

Según el experto, muchas personas acaban endeudándose más de lo recomendable, porque no piensan en los gastos que puede generar esta compra. "La hipoteca es solo el punto de partida, hay muchos otros gastos relacionados con la casa y, además, son gastos variables", advierte.

Asimismo, es muy probable que el propietario tenga que asumir otros pagos en el futuro, como obras de mantenimiento o reformas en la vivienda. Sin embargo, el experto no estaría completamente en contra de esta opción.

El propio Collins también ha recurrido a esta opción en el pasado, pero no como inversión, sino como una forma de mejorar su vida. De tal forma, la inversión inmobiliaria puede convertirse en un arma de doble filo si no se actúa con cabeza.

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"Si te lo puedes permitir fácilmente, entonces, por supuesto, compra la casa", concluye. Por ello, la idea sería invertir en vivienda siempre que tu economía te permita tomar la decisión.