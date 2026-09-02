Incapacidad temporal: cómo alargar la baja médica hasta 545 días y qué pasos debes seguir

Cuando se solicita la baja médica por incapacidad temporal, por norma general, esta puede durar hasta un año como máximo. Sin embargo, como nos recuerda el abogado laboralista Sebastián Ramírez, existe la posibilidad de alargar este periodo seis meses más, es decir, hasta 545 días de baja.

Durante este periodo de tiempo, el trabajador debe ocuparse de actualizar los informes médicos de forma constante, conversando el mayor número posible de documentos y evaluaciones.

En este caso, no importa en qué institución se han realizado, ya sea hospital público, privado o especialistas, sino que cualquier documento puede ser útil.

La importancia de respetar los plazos establecidos

Ahora bien, a partir del primer año de baja, la Seguridad Social será quien se ocupe de gestionar la baja médica. En este momento, los expertos tienen la capacidad de solicitar el alta o continuar con el periodo de baja, según su valoración específica.

Por otro lado, a partir del día 545, cuando se alcanza el plazo máximo del año y medio, la Seguridad Social debe tomar una decisión: dar de alta al trabajador o concederle una incapacidad permanente.

Es importante aclarar que la Seguridad Social "tiene un plazo para resolver y no te puede dejar sin ingresos". Por ello, en cuanto tenga clara su decisión, debe informar al trabajador para que este confirme la vuelta a su puesto.

En caso de no llegar a un acuerdo, el afectado puede acudir a un juez que será el encargado de revisar su situación o darle la incapacidad permanente.

Todos los documentos médicos pueden ser clave

Con todo ello, el afectado nunca debe quedarse de brazos cruzados, ya que cualquier detalle puede marcar una gran diferencia. "Pide tus informes médicos, pide tus citas con los especialistas y asesórate con un profesional", recuerda el experto.

Noticias relacionadas

En pocas palabras, si la situación es grave y no puedes volver a trabajar, todos estos documentos son muy importantes. Asimismo, los plazos establecidos suelen ser cortos, por tanto, estar preparado puede ser clave cuando llegue el momento de asistir al tribunal médico, recibir la resolución de incapacidad permanente o acudir a un juez.