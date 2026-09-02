Hacienda lo confirma: no hay un límite para transferir dinero a familiares y Catalunya tiene sus propias reglas

Enviar dinero a un hijo, un hermano o cualquier otro familiar mediante una transferencia bancaria es una práctica habitual. Sin embargo, las dudas aparecen cuando la cantidad aumenta y surgen preguntas como: ¿a partir de cuánto dinero hay que pagar impuestos a Hacienda?

La respuesta es más compleja de lo que sugieren algunos de los llamados 'límites' de 3.000, 6.000 o 10.000 euros que circulan habitualmente.

En realidad, no existe una cantidad universal válida para toda España que permita transferir dinero a un familiar sin pagar impuestos. La clave no está únicamente en la cifra, sino en la verdadera naturaleza de la operación.

Una transferencia bancaria, por sí sola, no es automáticamente una donación.

La clave está en el dinero

Si una persona envía dinero a un familiar para devolver un préstamo, pagar una deuda o realizar otro pago que pueda justificarse, la operación no tiene por qué considerarse una donación.

Sin embargo, cuando una persona entrega dinero gratuitamente a otra, sin esperar que sea devuelto, puede producirse una donación.

La Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones considera hecho imponible la adquisición de bienes y derechos mediante donación o cualquier otro negocio jurídico realizado gratuitamente entre personas vivas.

En estos casos, quien recibe el dinero, es decir, el donatario, es quien figura como contribuyente del impuesto.

Por eso, no existe una regla general según la cual una donación de 2.000 euros no tribute y otra de 10.000 euros sí lo haga simplemente por superar una determinada cantidad.

Catalunya tiene sus reglas

La fiscalidad de las donaciones puede cambiar de forma significativa dependiendo de la comunidad autónoma aplicable.

Y Catalunya cuenta con su propia normativa en materia de tributos cedidos y con determinadas reglas específicas para calcular el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) recuerda que las donaciones de dinero están sujetas al impuesto y, cuando corresponde presentar la autoliquidación, se utiliza el modelo 651.

La cantidad final que debe pagarse depende de factores como el importe recibido, el parentesco entre las personas, el patrimonio previo del beneficiario y la forma en la que se formalice la donación.

Por ejemplo, en determinadas donaciones formalizadas en escritura pública entre padres e hijos, abuelos y nietos, cónyuges o parejas estables, puede aplicarse en Catalunya una tarifa reducida.

Esta escala establece actualmente un tipo del 5% para los primeros 200.000 euros, del 7% para el siguiente tramo y del 9% para las cantidades superiores, siempre que se cumplan los requisitos previstos por la normativa.

Además, existen determinadas reducciones, entre otros supuestos, para donaciones de dinero destinadas a la adquisición de la primera vivienda habitual de descendientes.

No hay cifras mágicas

Los conocidos límites de 3.000, 6.000 o 10.000 euros pueden generar confusión. Una transferencia de más de 10.000 euros, por ejemplo, no obliga automáticamente al ciudadano a declarar esa transferencia bancaria ante Hacienda por el simple hecho de superar esa cifra.

Tampoco existe un límite general de 6.000 euros a partir del cual todas las transferencias entre particulares sean investigadas automáticamente.

Por ello, antes de fijarse exclusivamente en la cantidad, conviene analizar por qué se realiza la transferencia y qué relación jurídica existe entre quien entrega el dinero y quien lo recibe.

Si se trata realmente de una donación, puede existir obligación de tributar. Y ahí es donde Catalunya, al igual que otras comunidades autónomas, cuenta con sus propias tarifas, reducciones y requisitos.

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En definitiva, no existe una cifra mágica para transferir dinero a un familiar sin consecuencias fiscales: lo determinante es la naturaleza de la operación y, si existe una donación, la normativa que resulte aplicable.