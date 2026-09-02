Qué hacer antes de firmar una hipoteca
Los expertos coinciden: estos son tres consejos imprescindibles si vas a firmar una hipoteca
El abogado Andrés Millán ofrece tres claves para evitar cláusulas abusivas y proteger tus derechos al formalizar una hipoteca
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Cuando llega el momento de firmar una hipoteca, no todas las personas saben cómo actuar o tienen dudas sobre las gestiones añadidas. En muchos casos, la ayuda de expertos puede ser fundamental para evitar malentendidos.
Es por ello que el abogado Andrés Millán (@lawtips) muestra tres consejos que pueden ser muy útiles antes de firmar una hipoteca, ya seas un comprador casual de vivienda o un inversor inmobiliario.
No firmar seguros asociados a la hipoteca
El primer consejo del experto es clave: "no firmes ningún seguro asociado a la hipoteca". En la mayoría de casos, estos elementos legales son los que más beneficios generan a los bancos.
De este modo, está prohibido que las entidades bancarias obliguen a sus clientes a firmar cualquier seguro. La única excepción sería el seguro de incendios, que es obligatorio y los clientes ni siquiera tienen que firmarlo con el banco.
Aun así, si para otorgar la hipoteca el banco exige firmar un seguro de vida, el comprador siempre puede negarse. Por ello, tiene hasta 30 días para renunciar al pago y nunca se lo podrán cobrar.
Posibilidad de elegir notario y cómo evitar comisiones extra
En segundo lugar, antes de firmar la hipoteca "tú tienes el derecho a elegir el notario". De este modo, puedes elegir al profesional más cercano o económico, según tus preferencias.
Además de ello, estos gastos tendrán que ser compartidos entre ambas partes, banco y cliente. En caso de que el banco intente obligarte a pagarlo todo, estaría cometiendo una práctica ilegal.
Por último, el tercer consejo va dirigido a los perfiles inversores. En este caso, si no está prevista una cláusula de amortización parcial, "puedes amortizar todas las cuotas, menos la última, sin ningún tipo de penalización".
Básicamente, si el inversor decide pagar el 100% de la hipoteca de golpe, se considera amortización total y puede suponer una comisión extra.
Al contrario, puedes pagar el 99% del préstamo hipotecario sin ninguna penalización, ya que se considera como una amortización parcial. Como resultado, podrías abonar casi toda la hipoteca de una sola vez y dejar una pequeña cantidad pendiente, evitando el pago de comisiones.
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