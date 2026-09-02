Cirsa descarta recortes de plantilla y conservará Barcelona como segunda sede tras la absorción por la italiana Lottomatica

La absorción de Cirsa por la italiana Lottomatica dejará intacta la plantilla de la multinacional del juego en Catalunya. La compañía con sede en Terrassa (Barcelona) mantendrá sus alrededor de 2.100 puestos de trabajo en la comunidad y descarta ajustes de la plantilla como consecuencia de la operación transfronteriza, según han confirmado fuentes del grupo catalán a EL PERIÓDICO este miércoles. La empresa que preside Antonio Hostenech ha avanzado este miércoles que no prevé llevar a cabo un recorte de su plantilla de 16.000 empleados, de los cuales 4.500 personas corresponden a España.

Además, desde Cirsa avanzan que la compañía mantendrá su autonomía operativa tras la integración. La sede central del grupo resultante estará en Roma, mientras que la actual sede de Terrassa se conservará como segunda sede corporativa.

La entidad resultante contará con una capitalización bursátil cercana a los 9.200 millones de euros y un volumen de negocio combinado en torno a los 34.000 millones de euros. La operación se produce apenas un año después de la salida a Bolsa de la catalana en los parqués de Barcelona, Madrid y Valencia y resultará en el traslado de la cotización a la Bolsa de Milán, así como al índice paneuropeo el Stoxx Europe 600.

La fusión por absorción comunicada este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) valora al grupo en unos 2.780 millones de euros, lo que supone una prima del 21% sobre el cierre del martes. Los títulos de Cirsa acumulan un alza del 17% tras el anuncio. En paralelo, la cotización de Lottomatica en Milán se ha visto penalizada, con una caída del 10% al mediodía.

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