Catalunya lidera la destrucción de empleo tras las vacaciones y baja de los 4 millones de ocupados

El mercado laboral catalán ha sufrido el final de las vacaciones y la vuelta a la rutina. Catalunya ha liderado la destrucción de empleo en el conjunto de España durante este mes de agosto, de la misma manera que venía liderando las contrataciones a lo largo de prácticamente todo el primer semestre del año. El cierre de 'esplais', 'caus', campamentos y colonias ha marcado la estadística, así como una hostelería que ya de cara a septiembre ha empezado a mandar a sus fijos discontinuos al paro.

El número de afiliados a la Seguridad Social catalanes disminuyó en 59.529 personas respecto a julio, hasta un total de 3,96 millones de cotizantes. Catalunya, con el esperado bajón de agosto, pierde así temporalmente la simbólica cota de los cuatro millones de ocupados que recientemente había ganado. Todos los agostos son malos, hasta el punto de que no se ha generado empleo en ninguno durante las últimas tres décadas, y este no ha sido una excepción.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra el número de parados registrados en Catalunya.

Bajó el número de cotizantes y subió el paro. El número de inscritos como desempleadas en las oficinas públicas de empleo aumentó en 14.594 personas, hasta un total de 329.468 desempleados. Que suba el paro en agosto es habitual, pero la estadística de este mes deja un indicador preocupante.

Hoy hay más parados que hace un año, concretamente 2.103 personas más. La cifra es especialmente negativa no tanto por la cantidad, sino la tendencia a la que apunta y teniendo en cuenta que no se reproduce en el conjunto de España. El efecto de la regularización extraordinaria de migrantes, que transporta a la economía formal a miles de personas, tanto aporta nuevos cotizantes como inscritos en las oficinas de empleo.

Solo Lleida salva los muebles

La destrucción de empleo registrada este agosto ha sido transversal en toda Catalunya, a excepción de Lleida. Barcelona perdió 52.867 ocupados respecto a julio, Tarragona perdió 3.608 ocupados, Girona perdió 3.093 ocupados y Lleida ganó el simbólico número de 38 ocupados. "Pese al comportamiento propio de la ocupació y del paro en un mes de agosto por la finalización de los contratos de la campaña de verano, el descenso intermensual de la afiliación a la Seguridad Social es el menor de los últimos 4 años", valoran desde la conselleria de Empresa i Treball.

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Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Evolución del empleo en Catalunya y Madrid

Desde el Govern se han refugiado en la evolución interanual del empleo para celebrar los datos. Hoy hay 116.438 ocupados más que hace un año, un incremento del 3%. De hecho, está creciendo el empleo al mismo ritmo que el PIB, algo históricamente excepcional, ya que habitualmente crecía más la actividad que la ocupación.