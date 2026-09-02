El español Carlos Domingo quiere abrir la inversión en clubes deportivos con la tokenización: “Una nueva forma de emitir y administrar acciones”

El deporte profesional, más concretamente el fútbol, mueve cientos de miles de millones de euros (y dólares) en el mundo, pero la propiedad de los grandes clubes y franquicias continúa estando, en su mayoría, en manos privadas y fuera del alcance del pequeño inversor. La compañía de activos digitales que el pasado mes de julio salió a Bolsa en Wall Street, Securitize, fundada y dirigida por el español Carlos Domingo, quiere explorar ahora una nueva vía para cambiar esa situación mediante la tokenización.

La empresa se ha aliado con Socios.com, conocida por sus Fan Tokens y por trabajar con clubes como el Barça, el Manchester City, el Paris Saint-Germain o el Atlético de Madrid, para desarrollar ofertas de participaciones minoritarias reguladas en equipos deportivos profesionales. Estos Fan Tokens son, en palabras de los expertos, activos digitales generalmente basados en tecnología blockchain que permiten a los aficionados interactuar con un club o entidad deportiva mediante votaciones, accesos exclusivos, recompensas y experiencias.

La iniciativa pretende utilizar la tecnología blockchain (cadena de bloques) para representar participaciones económicas en clubes o franquicias mediante activos digitales. Sin embargo, las compañías subrayan que estas futuras operaciones estarán sujetas a la legislación de valores, a los requisitos de las ligas, a la aprobación de los equipos y a las restricciones aplicables en cada jurisdicción.

¿Qué significa tokenizar un club?

La tokenización consiste, de forma sencilla, en representar un activo o un derecho económico mediante un token digital registrado en una blockchain. En este caso, el objetivo de Securitize y Socios.com no sería 'tokenizar' un club completo, sino estructurar posibles participaciones minoritarias en equipos profesionales. Es decir, que 'tokenizar' no es ni más ni menos que convertir bienes del mundo real, como acciones o fondos, en una especie de 'fichas' digitales.

Según las compañías, las franquicias deportivas profesionales tienen un valor agregado estimado de 500.000 millones de dólares en todo el mundo, aunque su propiedad sigue siendo mayoritariamente privada y las participaciones minoritarias suelen ser difíciles de comprar o negociar.

"Los equipos deportivos profesionales representan una clase de activos significativa que, hasta ahora, ha permanecido en gran medida privada y de difícil acceso" Carlos Domingo — Cofundador y consejero delegado de Securitize

El directivo considera que la infraestructura regulada de la compañía puede ofrecer a los propietarios de equipos “una nueva forma de emitir y administrar acciones”, manteniendo, según sus palabras, la protección de los inversores y los derechos asociados a este tipo de valores.

Una diferencia clave: no son Fan Tokens

Uno de los principales aspectos que deberán entender los aficionados es que estos futuros Socios Equity Tokens no serán lo mismo que los actuales Fan Tokens.

Los Fan Tokens están diseñados fundamentalmente para la participación y la interacción digital con los clubes. Los nuevos activos que estudian desarrollar Securitize y Socios.com, en cambio, representarían intereses financieros regulados, con las condiciones específicas que se establezcan en cada oferta.

Por ahora, las compañías no han anunciado qué equipos participarán en el proyecto ni cuáles serán las condiciones económicas de las futuras operaciones. Tampoco se conocen todavía los requisitos concretos que deberán cumplir los inversores.

Securitize se encargará de la infraestructura financiera y regulatoria, mientras que Socios.com aportará sus relaciones con la industria deportiva y desarrollará la conexión con los aficionados. La iniciativa podría convertirse, además, en el primer proyecto de tokenización que utilice el sistema europeo de negociación y liquidación de Securitize bajo el régimen piloto europeo para tecnología de registros distribuidos.

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El acuerdo refleja así una evolución de la tokenización, una tecnología que busca trasladar al mundo digital activos tradicionalmente financieros. Ahora, el deporte profesional podría convertirse en uno de los próximos terrenos en los que se pruebe si la blockchain puede abrir nuevas formas de inversión y propiedad.