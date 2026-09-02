Panta, el hombre de 75 años que lleva 20 años viviendo aislado en una cueva: "Aquí estoy mejor. No tienes que pagar la luz, no tienes que pagar el agua, no tienes que pagar nada. Y después está la libertad"

Más allá de la vida acelerada de las ciudades, todavía existen personas que han decidido alejarse por completo de la sociedad. Es el caso de Panta Petrovic, un hombre serbio de 75 años que vive desde hace unos 20 años en una cueva perdida entre las montañas, donde ha construido una forma de vida basada en la libertad, los animales y el contacto con la naturaleza.

Su historia ha sido documentada por The Pillow, el canal de YouTube formado por jóvenes italianos que viajan por diferentes lugares para conocer formas de vida alejadas de lo habitual. En esta ocasión, se desplazan hasta Pirot, en el sur de Serbia, para conocer a un hombre que, pese a vivir en unas condiciones extremas, asegura que no cambiaría su hogar por nada.

Trabajo como mecánico

Panta no siempre ha vivido en la cueva. Durante 21 años trabajó como mecánico en barcos de carga, pero tras regresar a Serbia decidió alejarse de aquella vida. Ahora comparte su entorno con numerosos animales y sobrevive gracias a la ayuda del Estado, la pesca y los alimentos que consigue en el pueblo más cercano.

Uno de sus mayores problemas son los lobos, que han atacado a sus animales en varias ocasiones: "Los lobos me han atacado tres veces. Me han matado tres cabras y cinco cabritos. Antes tenía las cabras en la cueva, pero ahora las he trasladado a unos 300 metros de aquí. Para mí ha sido difícil porque tenían cabritos en la barriga. Es algo muy triste".

Peligro en las ciudades

Aun así, Panta asegura que el verdadero peligro no se encuentra en las montañas, sino en las ciudades y en las instituciones: "Estos lobos matan a los animales, pero no matan a las personas. Los otros lobos, los que viven en las ciudades, esos sí que matan. Los tribunales, la policía, el Gobierno... ellos matan. Son peligrosos".

Su alimentación también depende en buena parte de lo que encuentra en la naturaleza. Pesca únicamente lo necesario y recoge diferentes plantas y frutos silvestres que conoce desde hace años. Según expone, está en el lugar que siempre había querido estar: "Aquí estoy mejor. No tienes que pagar la luz, no tienes que pagar el agua, no tienes que pagar nada. Y después está la libertad".

Su alimentación también depende en buena parte de lo que encuentra en la naturaleza. / Youtube / THE PILLOW

Recolección de alimentos del pueblo

Durante sus visitas al pueblo más cercano también consigue alimentos que de otro modo serían difíciles de obtener: "Cuando voy allí, a las escuelas, los niños tiran bocadillos, plátanos, yogures y un montón de cosas. Yo lo meto todo en una bolsa, me lo traigo aquí y tengo suficiente para una semana".

Además, Panta expone la principal razón por la que dejó de trabajar: "El miedo. No al trabajo, sino a la gente. Si te peleas con alguien, te mata; te tira al mar. ¿Cuánta gente ha sido tragada por el mar? Nadie sabrá nunca qué les ocurrió. Era una vida frenética y mala. No eres libre".

Sin regreso a la ciudad

Panta también asegura que jamás se plantea regresar a la ciudad: "No, no querría vivir allí nunca. Esto me ha alargado la vida. Estar aquí me permite estar sano. Allí hay contaminación y una fábrica de neumáticos. Si me hubiera quedado allí, no habría llegado a mi edad. Aquí me siento fuerte".

La cueva en la que Panta lleva 20 años viviendo. / Youtube / THE PILLOW

Finalmente, Panta responde a la pregunta de si tiene miedo a la muerte: "A mí me gustaría morir ahora, porque el cuerpo se va abajo y el alma va con Dios. Hemos nacido para morir. Cuando lo entiendes, ya está. Quiero morir, pero con salud, y me gustaría que Dios me avisara diez minutos antes para poder divertirme un poco con la música".