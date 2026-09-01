Wewi dejará de usar la marca Finetwork en favor de Vodafone a partir de octubre

Wewi Mobile, la empresa que fundó y opera comercialmente la marca Finetwork, tendrá que abandonar para siempre su enseña morada. A partir del 10 de octubre, Finetwork será de Vodafone. Así lo ha resuelto este martes el Juzgado de Elda (Alicante), que ha desestimado las medidas cautelares con las que los socios de Wewi pretendían impedir que Vodafone España empleara esta denominación.

La resolución judicial obliga a Wewi a abandonar íntegramente el uso de la marca Finetwork, cuya titularidad corresponde a Vodafone tras adquirirla a Pascual Pérez, socio de Wewi, según han explicado feuntes de la compañía a Europa Press.

El vinculo entre ambas compañías se remonta a siete años atrás. Finetwork opera desde 2019 como operador móvil virtual sobre la red de Vodafone —ya que no tiene infraestructura propia—, lo que le permitió crecer rápido con precios bajos. Pero fue acumulando impagos por el uso de esa red hasta llegar a una deuda de unos 50 millones de euros. En 2024, ya con Vodafone en manos del fondo británico Zegona, la operadora intentó reconducir la relación y perdonó unos 40 millones de esa deuda. Sin embargo, Wewi volvió a incumplirla y en 2025 entró en preconcurso de acreedores.

Cómo Vodafone tomó (y perdió) el control de la empresa

Al no poder cobrar la deuda restante, Vodafone, como principal acreedor, presentó un plan de reestructuración que le permitía canjear esa deuda por acciones de Wewi. El Juzgado Mercantil de Alicante lo homologó en septiembre de 2025, y Vodafone pasó a controlar el 99,4% del capital de Wewi. Pero los socios fundadores, entre ellos el fondo KAI Capital, impugnaron la operación, y en abril de 2026 la Audiencia Provincial de Alicante la anuló. Desde junio de 2026, la empresa volvió a manos de sus dueños originales.

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Mientras se libraba esa batalla por el control societario, Vodafone cerró por separado la compra de la marca Finetwork —y de otras denominaciones asociadas, como WeWi we are WIFI y Fi Network— directamente a Pascual Pérez, fundador de la compañía, por 15 millones de euros. Esa operación es la que ahora obliga a Wewi, pese a haber recuperado el control de su propia empresa, a dejar de usar el nombre con el que se dio a conocer. Desde el 27 de julio, Vodafone ya comercializa tarifas bajo la marca Finetwork a través de finetwork.es, apoyándose en la plataforma de su marca low-cost Lowi.