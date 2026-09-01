Así está transformando Alberto Rosati su terreno después de meses de trabajo: "Avanzar lo que se pueda poco a poco y todos los días; ya va quedando mejor forma"
El hombre expone el duro trabajo que representa la construcción de su nuevo hogar: "Hay que ir quitando toda esta tierra; pesa y vamos con la pala poco a poco"
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Hay proyectos que necesitan meses de trabajo antes de empezar a mostrar resultados. Es lo que está ocurriendo en el terreno donde Alberto Rosati está construyendo poco a poco una vida más autosuficiente, con cultivos, animales, caminos y nuevas construcciones. Después de muchas jornadas de pico, pala y trabajo bajo el sol, el espacio empieza a ser completamente diferente.
En uno de sus últimos vídeos de su canal de YouTube 'Rosati', muestra cómo está avanzando el proyecto al que a destinado tantos meses de su vida y enseña algunos de los cambios que ya empiezan a ser visibles. El camino está tomando forma, los primeros cultivos empiezan a dar frutos y un nuevo terreno se prepara para convertirse en un gran huerto de autoconsumo.
Proyecto de vida en contacto con la naturaleza
Alberto Rosati es un creador de contenido almeriense que decidió cambiar por completo su forma de entender la vida. Después de años trabajando y ahorrando, pasó cuatro años viajando por el mundo en bicicleta y con una mochila, una experiencia que terminó llevándole hasta un terreno de su propiedad donde ahora intenta construir, poco a poco, su propio proyecto de vida en contacto con la naturaleza.
Allí, empezó viviendo en una tienda de campaña, por eso dedica buena parte de su tiempo a acondicionar el terreno y avanzar hacia una mayor autosuficiencia. Además, Rosati lleva casi tres años creando contenido en YouTube y, hace dos meses, obtenía alrededor de 200 euros mensuales, una cantidad que, según explica, le permite cubrir la comida y seguir mejorando su hogar.
Así está cambiando el terreno
Uno de los cambios más evidentes está en el camino que atraviesa la propiedad. Durante los últimos días ha ido recogiendo piedras y colocándolas una a una, antes de cubrir algunas zonas con grava. El resultado empieza a cambiar por completo el aspecto del terreno. "Parece una tontería ir colocando algunas piedras, pero es que eso le da un toque tremendo al camino, como que ya sabes por dónde caminar", explica.
Pero uno de los proyectos que más trabajo está llevando es la construcción de una futura cueva. Para avanzar, tiene que retirar la tierra manualmente utilizando pala y pico, una tarea que realiza poco a poco para evitar las horas de más calor. "Sé que parece que avanzo muy lento, pero es que hay que ir quitando toda esta tierra; pesa y vamos con la pala poco a poco. Es un trabajo físico intenso", expone.
Los primeros frutos empiezan a aparecer
Mientras las construcciones avanzan, el terreno también empieza a devolver el esfuerzo realizado. En la huerta ya aparecen las primeras sandías, además de pimientos, tomates, calabazas y melones. "Son las primeras sandías que estoy viendo aquí que van saliendo. Una por aquí, otra por ahí. Comeremos mucha sandía", celebra mientras enseña los pequeños frutos que comienzan a crecer.
El siguiente gran paso será aprovechar un terreno que le han prestado y que se encuentra justo al lado de su propiedad. Su intención es convertirlo en un huerto de invierno para cultivar alimentos destinados al autoconsumo.
Después de medirlo aproximadamente, calcula que dispone de unos 80 metros cuadrados en una primera zona y otros 100 en una segunda, una superficie que considera más que suficiente: "Yo creo que eso para un huerto de autoconsumo está, pero vamos, estupendo. De sobra".
Sistema de riego por goteo
Además, el espacio tiene acceso al agua, por lo que podría instalar un sistema de riego por goteo y aprovechar todavía más el terreno. Y mientras todo esto avanza, ya piensa en el siguiente proyecto: incorporar ocas y construir un pequeño estanque para ellas. Todavía no tiene claro cuándo lo hará y reconoce que antes necesita informarse bien, especialmente porque los árboles que ha plantado todavía son pequeños.
Por ahora, el objetivo es seguir avanzando sin prisas, pero sin parar. Lo que hace unos meses era simplemente un terreno está empezando a convertirse en un espacio con cultivos, animales, caminos y nuevas construcciones. Como él mismo explica, la clave está en "hacerlo poco a poco todos los días, avanzar lo que se pueda, pero ya va quedando mejor la forma".
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