La Seguridad Social permite cobrar hasta 733 euros de ingreso mínimo vital aunque vivas en una habitación alquilada

Vivir de alquiler en una habitación y compartir piso con otras personas no impide, por sí solo, acceder al ingreso mínimo vital (IMV). La normativa contempla situaciones en las que una persona puede solicitar esta prestación aunque resida en el mismo domicilio que otros compañeros sin vínculos familiares.

En 2026, la renta garantizada para un beneficiario individual alcanza los 733,60 euros mensuales. Sin embargo, esta cantidad no se concede automáticamente por el simple hecho de vivir en una habitación alquilada: el importe final depende de los ingresos y del patrimonio del solicitante, además del cumplimiento del resto de requisitos.

La cuestión cobra especial importancia en un momento en el que compartir vivienda se ha convertido en una alternativa habitual ante el aumento del precio de los alquileres en muchas ciudades españolas.

Compartir piso no significa formar una unidad familiar

La Ley 19/2021, del ingreso mínimo vital, establece qué se considera una unidad de convivencia a efectos de acceder a la prestación.

Con carácter general, forman parte de ella las personas que viven en el mismo domicilio y están unidas por matrimonio, pareja de hecho o determinados vínculos familiares, como el parentesco hasta el segundo grado.

Pero la situación puede ser diferente cuando varias personas comparten una vivienda sin tener relación de parentesco entre ellas.

La legislación contempla expresamente el caso de los convivientes sin vínculo de parentesco. Por tanto, vivir en un piso compartido con otros compañeros no significa necesariamente que todos tengan que ser considerados como una única unidad de convivencia para solicitar el ingreso mínimo vital.

Esta circunstancia puede afectar, por ejemplo, a una persona que vive sola en una habitación alquilada dentro de un piso en el que residen otros inquilinos con los que no mantiene ninguna relación familiar.

La Seguridad Social fija para 2026 una renta garantizada de 733,60 euros mensuales para un beneficiario individual.

No para todos

Sin embargo, el funcionamiento del IMV obliga a hacer una precisión importante: 733,60 euros es la cuantía de referencia máxima de la renta garantizada para una persona sola, no una cantidad que se ingrese automáticamente a todos los beneficiarios.

La prestación se calcula teniendo en cuenta la diferencia entre la renta garantizada que corresponda y los ingresos y rentas computables de la persona o unidad de convivencia.

Así, una persona sin ingresos o con ingresos muy reducidos podría tener derecho a una cuantía más elevada, mientras que la prestación puede reducirse cuando existen rentas computables.

Por ello, vivir en una habitación alquilada no da derecho por sí mismo a cobrar 733 euros al mes, aunque tampoco excluye automáticamente del acceso al IMV.

Empadronamiento

El domicilio y la situación de residencia son elementos relevantes a la hora de solicitar la prestación.

La Seguridad Social utiliza la información del padrón municipal para comprobar el domicilio y, cuando resulta necesario, la composición de la convivencia. Por ello, estar correctamente empadronado en el lugar de residencia puede ser fundamental para acreditar la situación del solicitante.

No obstante, tampoco basta con empadronarse en una vivienda para obtener el ingreso mínimo vital.

El solicitante debe cumplir los requisitos establecidos por la ley, entre ellos los relacionados con la residencia legal y efectiva en España, la situación económica y los límites de ingresos y patrimonio.

La posibilidad de solicitar el ingreso mínimo vital viviendo en una habitación alquilada no es una ayuda nueva creada específicamente para los inquilinos de pisos compartidos.

Se trata de una posibilidad que deriva de la regulación actual del IMV y de la forma en la que la ley distingue entre las personas que forman una unidad de convivencia y quienes comparten domicilio sin mantener los vínculos familiares previstos en la normativa.

La clave, por tanto, está en analizar cada situación concreta. Compartir piso no impide automáticamente cobrar el IMV, pero tampoco garantiza su concesión.

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Para quienes viven solos en una habitación alquilada y tienen bajos ingresos, revisar la situación personal y utilizar las herramientas de información de la Seguridad Social puede ser especialmente relevante. En 2026, la referencia para un beneficiario individual se sitúa en 733,60 euros mensuales, aunque la cantidad finalmente reconocida dependerá de las circunstancias económicas y familiares de cada solicitante.