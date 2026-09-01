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Precio del petróleo hoy, 1 de septiembre por la Guerra en Irán: consulta el precio del barril de Brent

Guerra de EEUU e Israel contra Irán, en directo

¿Cómo afectará a España el conflicto con Irán? Gas, gasolina, luz, inflación y euríbor, en el punto de mira

Precio del petróleo hoy

Precio del petróleo hoy / EL PERIÓDICO

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David Jiménez

Ricard Gràcia

Barcelona
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El precio del petróleo se mantiene en niveles elevados desde que el pasado 28 de febrero estallara el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán. El crudo de referencia en Europa registró en las últimas semanas su mayor escalada desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Los futuros del Brent, cuya volatilidad responde a la incertidumbre sobre la duración del conflicto, encadenaron varias oscilaciones notables. Sin embargo, el anuncio de que Irán y EEUU habían alcanzado un acuerdo de paz derivó en un desplome del precio del barril de Brent que permanece con constantes altibajos dados los ataques que han seguido lanzando de ambas partes.

Precio del barril de petróleo hoy, 1 de septiembre

El rango de negociación de hoy para los futuros de petróleo Brent se ha establecido esta mañana en 91,16 dólares. Cabe recordar que, tras semanas en las que el precio del barril no había dejado de subir -con pequeños altibajos-, el anuncio del alto el fuego entre EEUU e Irán provocó el día 8 de abril un desplome del precio. Desde entonces, la resolución de las negociaciones fallidas y los ataques de un lado y del otro habían repercutido en la inestabilidad de este indicador con constantes subidas y bajadas. Posteriormente, el acuerdo de paz alcanzado el pasado 14 de junio derivó en una caída del barril de Brent, que, sin embargo, continúa experimentando subidas ante las ofensivas que se siguen sucediendo.

Este es el precio medio del barril de Brent hoy

¿Por qué sube el precio del petróleo?

Irak -uno de los principales productores de crudo- lleva desde el inicio de la guerra recortando su producción debido a los límites de almacenamiento y al bloqueo de sus exportaciones, aunque el punto crítico seguía siendo el estrecho de Ormuz, una franja de apenas 38 kilómetros de ancho por la que transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

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La apertura del estrecho ha sido determinante para una caída generalizada de los precios, trasladándose al surtidor y al conjunto de la economía europea.

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Consulta el precio del barril de Brent

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