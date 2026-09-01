Montse Cespedosa, experta en hipotecas: "Yo antes de comprar una vivienda mimaría todo mi perfil económico"

Cuando llega el momento de formalizar una hipoteca, a veces las personas no tienen en cuenta ciertos detalles que pueden marcar la diferencia entre un posible comprador y un perfil que no genera ningún interés.

En este sentido, lo más recomendable es cuidar nuestra propia economía, así como evitar el mayor número posible de extractos atrasados, ya que un dato muy negativo puede afectar de forma significativa.

La importancia de unos datos económicos adecuados

De hecho, la experta en hipotecas Montse Cespedosa nos aclara cómo deberíamos 'mimar' nuestro perfil económico antes comprar una casa, con especial interés en las gestiones realizadas en los últimos seis meses.

Según Cespedosa, estos son los datos que suelen pedir los bancos antes de formalizar los trámites de una hipoteca, con especial importancia en los extractos bancarios.

Otros aspectos que se suelen tener en cuenta es que no exista ningún descubierto, e incluso que la cuenta no presente un saldo menor a los 1.000 o 3.000 euros.

Asimismo, siempre es conveniente demostrar una tendencia de ahorro, haciendo uso de fondos de inversión o planes de ahorro, entre otros. Todo ello suele aumentar la confianza de los bancos con sus clientes.

Saber diferenciar entre perfil ahorrador y gastador

Ahora bien, ¿por qué es tan importante cuidar nuestros datos económicos antes de comprar una vivienda? El principal motivo es que las entidades bancarias pueden descubrir muchas cosas con ellos.

En este caso, se puede saber si una persona es ahorradora o gasta demasiado a través de los extractos bancarios o el saldo de su cuenta. En algunos casos, puede ser muy útil comprobar si esta depende exclusivamente de su nómina o tiene unos fondos estables.

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Con todo ello, un pequeño detalle puede marcar una gran diferencia en nuestra futura compra. Tener cuidado con nuestros datos económicos se vuelve prácticamente esencial para contratar una buena hipoteca con el banco. "Tienes que tenerlo todo inmaculado", concluye la experta.