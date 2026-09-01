Rentabilidad en la restauración
Luis, propietario de un buffet libre de sushi: "Si alguien come 40 platos se perdería la rentabilidad"
El empresario Luis ha invertido 300.000 euros en su nuevo restaurante, buscando recuperar la inversión en dos años gracias a su modelo de negocio
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Hay casos en que las personas deciden montar su propio negocio en la restauración, presentando una base sólida, con la intención de asegurar una rentabilidad adecuada. Un ejemplo de ello es el buffet libre de Luis.
Este joven empresario ya tenía experiencia previa en el sector, al ser propietario de otros negocios especializados en el buffet libre, por lo que decidió seguir con ello, aprovechando su rentabilidad.
Una inversión de 300.000 euros para recuperar en dos años
En lo que se refiere a precios, el empresario asegura que entre semana se cobra 18,90 euros por persona, y que en los fines de semana la tarifa asciende hasta los 24,90 euros, a cambio de comer todo lo que se quiera. Su objetivo sería ofrecer unos precios competitivos que aumenten la cantidad total de clientes.
Por otro lado, si hablamos de inversión inicial, el coste destinado al local alcanza los 300.000 euros. De hecho el objetivo sería recuperar todo el dinero en aproximadamente dos años, sacando provecho de los beneficios.
Uno de los puntos clave para sostener el negocio es que muchos clientes no llegan a comer todo lo que pagan. De este modo, cada cliente suele comer unos 10 platos, o incluso 12, como máximo.
Ahora bien, el empresario admite que puede sostener su negocio gracias a estas cifras. En pocas palabras, siempre que los clientes no coman más de 20 platos, los beneficios se pueden mantener de forma estable.
120 clientes mensuales para sostener el negocio
En cuanto a la rentabilidad del restaurante, el empresario sostiene que el verdadero margen de beneficios se obtiene con las bebidas y postres, que se pagan aparte de la tasa fija.
Asimismo, asegura que el negocio necesita unos 120 clientes mensuales, como mínimo, para que pueda ser rentable. A día de hoy, aunque entre semana las cifras de comensales suelen ser reducidas, en fin de semana se pueden alcanzar los 250 o 300 comensales.
Por cada menú de 18,90 euros puede suponer unos 8 euros de coste para el restaurante. A su vez, el coste por cada ocho piezas de sushi puede alcanzar los 1,50 o 2 euros.
Beneficios superiores a los 100.000 euros y una rentabilidad del 10%
Otro aspecto clave puede ser la facturación por cliente, que en la mayoría de casos alcanza los 22 euros a mediodía, mientras que en la noche aumenta hasta los 27 o 28 euros. En algunos eventos o fiestas importantes, el buffet puede ingresar hasta 7.000 u 8.000 euros.
En total, los beneficios pueden oscilar entre los 100.000 y 120.000 euros mensuales. Sin embargo, la rentabilidad del negocio se situaría en un 10% del total, una vez que se descuestan gastos de personal o comida, entre otros. Por ello, a pesar de la elevada facturación en este tipo de establecimientos, el margen de beneficio estaría más ajustado.
Por último, el empresario asegura que el mayor error al empezar en este negocio es ir con prisas. A menudo, las personas pretenden recuperar su inversión lo antes posible, lo que puede frustrar bastante al no conseguir resultados rápidos.
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