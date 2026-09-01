Juanma Lorente, abogado laboralista: "La excedencia voluntaria es la baja voluntaria de marca blanca"

Hay ocasiones en las que un trabajador se ve obligado a abandonar su puesto de trabajo, ya sea por motivos familiares, estudios o proyectos personales, entre otros. En estos casos, algunas personas deciden solicitar el autodespido al no poder compatibilizar el trabajo con su vida personal.

Los riesgos de la excedencia voluntaria

Por otra parte, existe una alternativa que puede resultar mucho más rentable: la excedencia voluntaria. Sin embargo, según el abogado laboralista Juanma Lorente, esta opción puede tener algunos riesgos para el trabajador.

Las excedencias voluntarias son una alternativa laboral a la que muchas personas recurren. Aun así, el experto es claro: "la mayoría de veces la gente la pide sin tener ni idea". De hecho, esta excedencia voluntaria no sería más que una 'baja voluntaria de marca blanca'.

Ahora bien, ¿a qué se debe esta consideración? Pues aunque el trabajador tiene derecho a volver a su puesto de trabajo tras la excedencia, no todo sería tan sencillo.

Una espera que se alarga demasiado

En este caso, la vuelta del empleado está asegurada siempre que el convenio colectivo no diga lo contrario. Sin embargo, el trabajador solo puede volver a la empresa si queda un puesto vacante.

De tal forma, si la empresa decide contratar a otra persona para cubrir tu puesto cuando te vas, podrías quedarte esperando hasta que se quede una vacante libre. El problema es que esta espera puede alargarse bastante, mientras el empleado se queda fuera de la empresa, sin poder trabajar.

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Con todo ello, se vuelve fundamental analizar nuestra situación laboral para saber cuándo pedir la excedencia, sobre todo si queremos conservar nuestro puesto de trabajo en el futuro.