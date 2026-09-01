Crisis ganadera
El Govern lanza una nueva línea de ayudas para los afectados de la peste porcina
Los aspirantes a los créditos, que serán a fondo perdido, deberán acreditar unas pérdidas de al menos el 30% en su actividad por culpa de las restricciones
La Generalitat mantendrá otra semana las restricciones en Collserola, tras 15 días sin nuevos casos de peste porcina
El Consell Executiu tiene previsto aprobar este martes un nuevo paquete de ayudas, en colaboración con el Institut Català de Finances (ICF), para los afectados por el brote de peste porcina africana (PPA) declarado hace ya nueve meses en Collserola. La línea de crédito se suma a los 20 millones habilitados el pasado diciembre y va destinado a los negocios que se encuentran en la denominada 'zona cero' del virus, según ha explicado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig.
"Los solicitantes deberán acreditar unas pérdidas superiores al 30% en su actividad", ha indicado Ordeig en una entrevista en RAC-1, donde también ha explicado que serán ayudas a fondo perdido. Además de los restaurantes, empresas de actividades deportivas y otros negocios, también las granjas de la zona afectada por las restricciones podrán pedir estas ayudas. El conseller ha adelantado que el montante total de las ayudas dependerá de cuántas empresas se acojan a la convocatoria.
Pocas semanas después de la declaración del brote, la Generalitat ya abrió una partida de 20 millones de euros y la concesión de créditos a través del Institut català de Finances (ICF) para ayudar al sector más damnificado por la peste porcina. El presupuesto inicial del plan fue de 10 millones, ampliables a otros 10 millones más, "para estar al lado de las granjas, de las empresas y de todos los sectores de la cadena porcina en Catalunya", subrayó en su momento Ordeig.
Después de dos semanas sin que el dispositivo que peina la zona de Collserola haya hallado nuevos casos positivos de la enfermedad, el titular de Agricultura ha vuelto a pedir comprensión ante las restricciones, y ha destacado que ya se han sacrificado en la zona más de 11.000 jabalíes, "una cifra muy por encima de las previsiones iniciales". El objetivo, ha insistido Ordeig, es rebajar la densidad de esta especie en el parque natural para reducir, de este modo, el riesgo de contagio y de que la enfermedad vuelva a declararse.
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