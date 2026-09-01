José, empresario de 'vending', revela el negocio tras las máquinas expendedoras: "Una muy bien localizada genera hasta 2.500 euros a la semana"

A pesar de que podemos encontrar máquinas expendedoras por todas partes, ya sea en el metro, en las universidades o incluso en algunos de los pueblos más aislados de Catalunya, hay una pregunta que se hace todo el mundo: ¿Cuánto dinero se gana realmente con un negocio de máquinas expendedoras?

José lleva más de 20 años en el negocio de las máquinas de 'vending', con lo que si alguien sabe cómo ha evolucionado esta industria es él. El fundador de ECRBalear, una empresa que distribuye y provee servicios 'vending', ha aparecido en un vídeo explicando cómo funciona esta industria en el canal de YouTube de Adrian G. Martin, un 'youtuber' que estudia diferentes tipos de negocios.

La mayor evolución

Para empezar, José expone cuál ha sido la mayor evolución dentro de este sector: "La evolución más notable en este tipo de máquinas ha sido el poder pagar con la tarjeta de crédito. Desde siempre se había pagado con monedas, después se incorporó el lector de billetes, que también daba cambio de monedas; y ahora se está implantando incluso el cobro con tarjeta de crédito y con el móvil".

Este cambio, según él, ha mejorado mucho las ganancias y beneficios del sector. Esto es muy importante, ya que estas máquinas no son baratas: "Dejando impuestos aparte, esta máquina saldría sobre unos 6.000 o 7.000 euros. Nosotros, el cálculo que hacemos es que, si la máquina es capaz de vender de 10 a 15 productos al día, se amortiza en un año y medio".

Precios populares

Además, José explica una de las claves para que estas máquinas vendan más productos: "La máquina tiene una vida útil de más de 12 años, por lo cual es rentable, siempre que tengamos ese volumen de ventas. También es muy importante que pongas precios populares. O sea, tiene que haber paridad de precios con los que hay en el mercado para que funcione".

A pesar de que parezca un negocio sencillo, José aclara que requiere mucha dedicación: "Un error grave es no dejarse aconsejar y creer que solo es poner una máquina y ganar dinero. Este negocio conlleva mucho esfuerzo, sobre todo comercial. Hay que llegar al cliente a base de llamar a la puerta varias veces. Esto es algo que la gente no busca, por eso el comerciante tiene que crearle esa necesidad".

Acuerdo con varios hoteles

Tras haber estado varios años vendiendo estas máquinas, José empezó a explotarlas, colocándolas en diferentes hoteles: "En el caso de hoteles, que es nuestro principal nicho, intentamos que el cliente coloque la máquina cerca del ascensor o de la escalera. Nosotros le colocamos la máquina sin compromiso de permanencia, sin fondo económico, es decir, gratis, y se van a beneficiar de un 30% de comisión de la facturación".

Finalmente, José explica cuánto suele generar una de estas máquinas: "De ganancia general, estas máquinas te dan unos 1.500 euros al mes. Pero lo tienes que partir en tres partes: unos 500 euros van para el producto a reponer, 500 van al hotel y los otros 500 ya van para la persona que distribuye, en este caso nosotros. Aun así, creo que una máquina que esté muy bien localizada podría generar hasta 2.500 euros a la semana".