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La vida de Javi (23 años) aislado en la naturaleza tras perder a su madre: "Decidí venir aquí para encontrarme a mí mismo"

El chico expone las dificultades de vivir en medio del bosque: "Para vivir aquí solo con 23 años, se necesita ser muy fuerte y tener bastante conciencia"

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Javi (23 años) dejó la ciudad para vivir aislado en el bosque tras perder a su madre.

Javi (23 años) dejó la ciudad para vivir aislado en el bosque tras perder a su madre. / YouTube / Arnau Serrado

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Oriol García Dot

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Hay veces en las que las circunstancias de la vida te obligan a madurar antes que la mayoría. Uno de estos casos es el de Javi, un joven que, con 23 años, ha tenido que aprender a ser un hombre desde muy pequeño. Lejos de la ciudad y viviendo aislado en el bosque, Javi cuenta su historia de superación.

Precisamente su historia la ha documentado Arnau Serrado en su canal de YouTube, un chico que sube contenido a sus redes sociales con las historias de gente que ha abandonado la ciudad para vivir una vida simple y autosuficiente en mitad de las montañas. En uno de sus vídeos virales expone cómo vive Javi.

Principal motivación para mudarse

Para empezar, Javi expone su principal motivación para mudarse: "Siempre había querido vivir de una forma aislada, de una forma autosuficiente y tranquila. Lo que me llevó a tomar la decisión de mudarme fue una necesidad emocional, una necesidad espiritual de estar cerca de esa paz que no encontraba en la ciudad. Yo en la ciudad estaba perdido, me sentía hundido como persona".

De esta manera, expone que el campo lo ha salvado: "El campo me ha dado todo lo que la ciudad me estaba quitando, me estaba consumiendo. Decidí venir aquí para encontrarme a mí mismo, para encontrar un poco de paz y para conocerme mejor, porque creo que en la ciudad vivía de una forma automática, de una forma que no pensaba, que solo actuaba".

Traumas del pasado

Javi también aprovecha para mandar un mensaje a toda la gente que puede estar pasando un mal momento.

Javi también aprovecha para mandar un mensaje a toda la gente que puede estar pasando un mal momento. / YouTube / Arnau Serrado

Más allá de eso, también expone sus traumas del pasado: "He decidido empezar de cero con 23 años por todas las circunstancias que he pasado en la vida. Al final, todos los traumas que he vivido, tanto la muerte de mi madre como que servicios sociales cogieran mi custodia, me han forjado como una persona bastante fuerte. Para vivir aquí solo con 23 años, se necesita ser muy fuerte y tener bastante conciencia".

Javi también aprovecha para mandar un mensaje a toda la gente que puede estar pasando un mal momento: "Tengas la edad que tengas, estés pasando lo que estés pasando, si integras el dolor, si lo aprendes a llevar, puedes hacer algo bonito. Yo llegué a un punto de no querer vivir, de no encontrar sentido a la vida. Pero tienes que aprender a levantarte".

Trabajo necesario

A pesar de querer vivir aislado, el chico también es consciente de que tiene que trabajar: "Después de haber estado en mil sitios: en la obra trabajando, estar de camarero, hacer vídeos... Al final, he encontrado lo que es mi sitio en la vida: vivir en el campo y tener mi proyecto. Y obviamente trabajo y tendré que trabajar porque eso es algo necesario en la vida, pero me gustaría enfocar mi vida de una forma orgánica y autosuficiente".

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A pesar de querer vivir aislado, el chico también es consciente de que tiene que trabajar.

A pesar de querer vivir aislado, el chico también es consciente de que tiene que trabajar. / YouTube / Arnau Serrado

Finalmente, Javi critica las pocas facilidades que hay para la gente que quiere ser autosuficiente: "Si tú tienes tus alimentos, tu energía, tu agua y no dependes del gobierno, a ellos no les interesa. Entonces, lo que yo veo es que están intentando ahogar un poco todo este sector. Podemos ver propagandas de repoblar el campo y tal, pero luego, si nos vamos a la realidad, ves el tema de las leyes, y te ponen un montón de dificultades para vivir así".

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