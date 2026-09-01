El consumo y las hipotecas impulsan los créditos a las familias a los 723.867 millones de euros, un 3% más que en 2025

Pese a que los bancos europeos se muestran cada vez más selectivos a la hora de conceder créditos a causa del riesgo geopolítico, el fenómeno no está contagiando a España. Así lo atestiguan los datos divulgados este martes por el Banco de España (BdE), que muestran que el crédito concedido por las entidades financieras a las familias y organizaciones sin ánimo de lucor residentes en España ascendió hasta los 723.867 millones de euros en julio, un 3% más que el año anterior.

En comparaciones absolutas, los bancos concedieron 20.808 millones de euros más a las familias que en julio del año pasado. Por otra parte, la financiación concedida a las empresas también creció, aunque de forma más moderada, al 1,1%, ascendiendo la cifra total hasta los 963.704 millones de euros, 10.617 millones más que el año pasado.

Más crédito para las familias

Atendiendo a la comparación en términos mensuales, entre junio y julio, la financiación a las familias subió en 3.938 millones de euros, lo que supone un 0,5% más. Por su parte, el crédito a las empresas se ha elevado en 1.634 millones de euros entre un mes y otro, un 0,1% más.

Los dos componentes que más han contribuido al repunte de los créditos concedidos por la banca a las familias son las hipotecas y el consumo. En el caso del primero, los créditos concedidos para financiar compras inmobiliarias se situaron en julio en 530.431 millones de euros, 21.313 millones más que el año anterior, es decir, un 4,2%. Según los cálculos del organismo dirigido por José Luis Escrivá, tres cuartas partes del endeudamiento de las familias corresponde a las hipotecas.

Sin embargo, son los créditos al consumo los que exhiben el aumento más acusado, del 11,04% respecto al mismo mes del año pasado. La cifra absoluta asciende hasta los 121.560 millones, mientras que los préstamos de las familias destinados a otros fines alcanzaron los 66.870 millones de euros, lo que supone una caída del 16,8% respecto a un año antes.

La financiación empresarial también crece

Por último, el Banco de España ha publicado las cifras desglosadas correspondientes a la financiación de las empresas. Según los datos, el porcentaje crece a nivel interanual a causa del repunte de los créditos de las entidades financieras y de los valores representativos de deuda. Más concretamente, los préstamos a empresas se situaron en 487.079 millones de euros en julio, lo que supone una subida interanual del 3,6%, mientras que los valores representativos de deuda subieron un 2,5% interanual, hasta los 150.733 millones.

Sin embargo, los préstamos exteriores, fondos solicitados por personas en el exterior, continuaron cayendo, encadenando siete meses consecutivos. Entre el año pasado y el presente, la cifra cae un 3% en un año, hasta los 325.892 millones de euros.