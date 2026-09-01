DATOS DE JULIO
El consumo y las hipotecas impulsan los créditos a las familias a los 723.867 millones de euros, un 3% más que en 2025
La ola de conservadurismo observada en la banca europea, que se muestra cada vez más selectiva en el crédito, no se ve reflejada por el momento en España, cuyos créditos familiares crecen un 3%
Pese a que los bancos europeos se muestran cada vez más selectivos a la hora de conceder créditos a causa del riesgo geopolítico, el fenómeno no está contagiando a España. Así lo atestiguan los datos divulgados este martes por el Banco de España (BdE), que muestran que el crédito concedido por las entidades financieras a las familias y organizaciones sin ánimo de lucor residentes en España ascendió hasta los 723.867 millones de euros en julio, un 3% más que el año anterior.
En comparaciones absolutas, los bancos concedieron 20.808 millones de euros más a las familias que en julio del año pasado. Por otra parte, la financiación concedida a las empresas también creció, aunque de forma más moderada, al 1,1%, ascendiendo la cifra total hasta los 963.704 millones de euros, 10.617 millones más que el año pasado.
Más crédito para las familias
Atendiendo a la comparación en términos mensuales, entre junio y julio, la financiación a las familias subió en 3.938 millones de euros, lo que supone un 0,5% más. Por su parte, el crédito a las empresas se ha elevado en 1.634 millones de euros entre un mes y otro, un 0,1% más.
Los dos componentes que más han contribuido al repunte de los créditos concedidos por la banca a las familias son las hipotecas y el consumo. En el caso del primero, los créditos concedidos para financiar compras inmobiliarias se situaron en julio en 530.431 millones de euros, 21.313 millones más que el año anterior, es decir, un 4,2%. Según los cálculos del organismo dirigido por José Luis Escrivá, tres cuartas partes del endeudamiento de las familias corresponde a las hipotecas.
Sin embargo, son los créditos al consumo los que exhiben el aumento más acusado, del 11,04% respecto al mismo mes del año pasado. La cifra absoluta asciende hasta los 121.560 millones, mientras que los préstamos de las familias destinados a otros fines alcanzaron los 66.870 millones de euros, lo que supone una caída del 16,8% respecto a un año antes.
La financiación empresarial también crece
Por último, el Banco de España ha publicado las cifras desglosadas correspondientes a la financiación de las empresas. Según los datos, el porcentaje crece a nivel interanual a causa del repunte de los créditos de las entidades financieras y de los valores representativos de deuda. Más concretamente, los préstamos a empresas se situaron en 487.079 millones de euros en julio, lo que supone una subida interanual del 3,6%, mientras que los valores representativos de deuda subieron un 2,5% interanual, hasta los 150.733 millones.
Sin embargo, los préstamos exteriores, fondos solicitados por personas en el exterior, continuaron cayendo, encadenando siete meses consecutivos. Entre el año pasado y el presente, la cifra cae un 3% en un año, hasta los 325.892 millones de euros.
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