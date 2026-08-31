Ayudas
Vivienda saca a audiencia ayudas para crear 1.525 alojamientos universitarios asequibles
El objetivo de estas ayudas es ampliar la oferta residencial para estudiantes, personal docente e investigador, así como facilitar la movilidad académica y reducir la presión sobre el mercado del alquiler
EFE
El Ministerio de Vivienda ha activado este lunes el trámite de audiencia pública del real decreto por el que se otorgarán 45 millones de euros en subvenciones para crear al menos 1.525 alojamientos universitarios asequibles en siete ciudades distintas de la geografía española.
El Ministerio de Vivienda ha asegurado que el objetivo de estas ayudas es ampliar la oferta residencial para estudiantes, personal docente e investigador, así como facilitar la movilidad académica y reducir la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias en esta primera fase del programa.
La mayor parte de las actuaciones se ubican en suelos públicos o universitarios ya disponibles y urbanísticamente consolidados, lo que reduce significativamente los plazos de ejecución y facilita una rápida materialización de la inversión, asegura Vivienda.
Según el documento sacado a audiencia pública, Vivienda destinaría 13,36 millones de euros a la Universidad Autónoma de Madrid, 8,197 millones a la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete; 6,5 millones de euros para la universidad Pablo de Olavide en Sevilla y 5,94 millones para la Universidad de Burgos.
Asimismo, también recibiría 4,455 millones de euros la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, mientras que la Universidad de Jaén podría captar hasta 3,564 millones de euros, mientras que el ayuntamiento de Lleida podría obtener 2,975 millones de euros.
Estas ayudas se enmarcan en el protocolo firmado en octubre de 2024 entre los Ministerios de Vivienda, Ciencia y Universidades y Economía.
Las promociones deberán mantener su finalidad pública y unas condiciones de precio asequible, que serán fijadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en las correspondientes resoluciones o convenios, en las que también se concretarán las actuaciones y los plazos de ejecución.
El precio máximo incluirá servicios como la electricidad, el agua y la conexión wifi, entre otros, subraya Vivienda.
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