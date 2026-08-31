Ubisoft elimina el teletrabajo en sus oficinas de Barcelona y los empleados responden con una huelga

La división de Ubisoft ubicada en Barcelona y especializada en desarrollo de videojuegos para el móvil ha anunciado a sus empleados que a partir de enero de 2027 se les acabó el teletrabajo y deberán acudir los cinco días de la semana a la oficina. Sus trabajadores, en respuesta, han anunciado un calendario de huelgas para tratar de frenar la decisión de la empresa, que emula a las grandes tecnológicas de Silicon Valley, como Google o Twitter, y busca eliminar el trabajo en remoto entre sus plantillas. En la rama de videojuegos móvil barcelonesa trabajan alrededor de unas 100 personas, según apuntan fuentes sindicales.

"La empresa nos dice que la actividad cada vez va mejor, que los resultados son buenos y que las previsiones futuras son positivas, pero aún así nos aplican este recorte. El argumento oficial es que la decisión busca fomentar la creatividad y la participación entre equipos, pero nosotros creemos que es excusa para forzar dimisiones y así reducir plantilla ahorrándose indemnizaciones", afirma el portavoz de CGT, David Cuesta.

La central, la única con participación en el centro barcelonés de la compañía, ha convocado una manifestación este martes por la mañana frente a las oficinas de Ubisoft y seis jornadas de huelga los próximos 1, 2, 3, 16, 17 y 18 de septiembre, con la previsión de alargar el conflicto si el bloqueo continúa. EL PERIÓDICO ha remitido sus preguntas a la empresa para recabar su versión de los hechos, sin recibir respuesta.

Las tecnológicas se bajan del teletrabajo

Desde la CGT relatan que la compañía les ha ido recortando poco a poco los días de ejercicio a distancia hasta revertir del todo la medida. En 2024 podían hacer tres jornadas desde casa y dos en la oficina, para luego pasar a tres desde la oficina y dos desde casa y ahora presencialidad total. En este sentido, la compañía originaria de la bretaña francesa ha seguido la estela de varias empresas tecnológicas de primer nivel que pasaron de flexibilidad total durante la pandemia y los años inmediatos al otro extremo y reclamar la presencia total de sus empleados. En España, multinacionales como, por ejemplo, Amazon han aplicado también esta pauta y sus 5.000 empleados tienen vetado el ejercicio a distancia desde enero del año pasado.

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Desde las oficinas de Barcelona se desarrollan populares videojuegos como la saga 'Hungry Shark' o 'Invincible: Guarding the Globe', entre otros. Ubisoft no solo desarrolla juegos para móvil desde la capital catalana y, por ejemplo, la última remasterización para Play Station o Xbox del Assassin's Creed: Black Flag se realizó, en parte, desde aquí, si bien son divisiones separadas y sobre las mismas rigen condiciones distintas. En esta última la compañía aplicó a principios de verano una reestructuración que se saldó con 51 despidos.