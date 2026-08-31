Cambios en la hipoteca tras el matrimonio
María Cristina Clemente, notaria: "Si te casas en gananciales, los rendimientos del trabajo también tienen carácter ganancial"
El régimen de gananciales puede convertir una vivienda comprada antes del matrimonio en un bien común desde el inicio de la hipoteca
Ni volver de vacaciones ni desplazarte: así puedes otorgar un poder notarial para una firma concreta de forma online
La tramitación de una hipoteca generalmente conlleva trámites adicionales que pueden ser resultar engorrosos, sumado al gasto mensual que supone pagar el préstamo hipotecario.
Sin embargo, existen ejemplos donde una hipoteca no puede asegurar la titularidad individual sobre una vivienda, como sería el caso del matrimonio, con su propio tratamiento legal.
Régimen de gananciales y sus efectos sobre la propiedad
Como hemos mencionado, el matrimonio puede tener efectos clave sobre la hipoteca, sobre todo si se lleva a cabo a través del 'régimen de gananciales'. Este sistema permite hacer comunes las ganancias obtenidas dentro del matrimonio, sin importar cuál de los dos cónyuges las ha generado.
Ahora bien, ¿qué ocurre si compraste un piso mientras estabas soltero? Según la notaria María Cristina Clemente, si tomas la decisión de casarte en régimen de gananciales, esta vivienda "se convierte en vuestro domicilio conyugal".
Cómo proteger la titularidad individual
Asimismo, no importa que todas las cuotas del préstamo se paguen con el sueldo de uno de los dos cónyuges. En este caso, el inmueble se convierte en un bien ganancial desde el primer día en que se empezó a pagar la hipoteca.
Esta medida debe cumplirse de forma obligatoria, aunque el afectado siempre puede recurrir a una alternativa, que sería la "separación de bienes". De este modo, cada cónyuge puede conservar sus propios bienes e ingresos, sin necesidad de compartirlo con el otro.
Con todo ello, informarse sobre la normativa puede ser fundamental, y así evitar posibles malentendidos. "La ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento", concluye la experta.
- Los Mossos detienen a dos saqueadores en una playa de Tarragona y un juzgado prohíbe que se acerquen al yacimiento
- Toni Soldevilla, excapitán del Espanyol: «Tenía un problema de adicción y lo voy a tener el resto de mi vida»
- La Audiencia Nacional rechaza conceder asilo a marroquíes que irrumpieron a nado en Ceuta en 2021
- Juan José Ebenezer, mecánico: 'Una cosa que todos hacéis mal es montar en el coche, poner el aire acondicionado y cerrar las puertas
- Audiencias TV ayer: 'Malas lenguas Noche' y Jesús Citora repiten liderazgo sobre 'laSexta Xplica
- Barcelona abrirá balcones y ventanas en 14 paredes medianeras que reformará en los próximos meses
- Paz Padilla cierra con orgullo y esperanza su show en Telecinco: 'Ojalá el viento algún día sople a favor
- Un macrocontrol policial de camiones en la AP7 y la A2 acaba con más de 70 denuncias