Lucía Menéndez, abogada: "Muchas personas piensan que si sus padres les dieron dinero, ese regalo ya no tiene nada que ver con la futura herencia"

No es raro que unos padres decidan donar a su hijo una vivienda, una suma de dinero o cualquier otro tipo de bien. Sin embargo, no muchos saben que esta acción puede tener consecuencias fiscales importantes.

El principal problema es considerar esta donación como un simple regalo a tu hijo, y no como parte de su futura herencia. De hecho, no siempre es lo que pensamos.

Un 'adelanto' de la futura herencia

En primer lugar, debemos tener en cuenta que existen dos tipos de donaciones, con diferentes consideraciones legales. Por un lado, nos encontramos la donación colacionable, que se realiza en vida a un heredero forzoso.

Es importante saber que esta acción “se considera un adelanto de la herencia que recibirá ese hijo en un futuro”. Por ello, el valor de esta donación se incluirá al total de bienes heredados cuando fallezcan los padres.

Por ejemplo, si un hermano recibió en vida una vivienda por parte de sus padres, el valor tendrá que tenerse en cuenta para el futuro reparto con el resto de sus hermanos, con el objetivo de que sea equitativo.

Donación sin efectos sobre los bienes heredados

En cambio, si hablamos de una donación no colacionable, el valor de los bienes donados no se tendrá en cuenta para repartir la herencia.

De tal forma, el donante no descuenta estos bienes de su parte de la herencia, siempre que no perjudique la parte heredada del resto de los hijos. Según la experta, esto sucede cuando los padres así lo deciden, o incluso en "determinados supuestos legales".

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Con todo ello, si uno de los herederos ha recibido una donación en vida, no se debe dar por hecho que quedará fuera del reparto, ya que todo depende de cómo se realiza. Así, un tratamiento fiscal específico puede influir directamente en el reparto de la herencia.