Joan Pascual, fontanero: "Ahora resulta que somos el futuro"

Cada vez resulta más complicado encontrar fontaneros, electricistas, albañiles o carpinteros cualificados y los que lo son suelen tener la agenda más apretada que nunca. La falta de relevo generacional en algunos oficios tradicionales está cambiando la percepción de estos oficios, denostados durante muchos años según expone el fontanero Joan Pascual, 'ElFontaJoan' en sus redes sociales.

"¿Os acordáis cuando nos decían: si no estudias vas a acabar en la obra?", ironiza Pascual, con más de 18 años de experiencia. "Porque trabajar en la obra estaba mal visto, era de gente sin estudios, mal pagada y sin futuro. Llegaba el jefe y decía te doy una patada y salen 10 como tú. ¿Dónde están ahora? Busca un electricista, un fontanero, un carpintero o un conductor. No los hay. Y los que hay, tienen la agenda llena y te cobran caro".

Profesiones demandadas

La percepción de los profesionales se ve apoyada por los datos oficiales. El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) señala en su informe 'El ajuste de la oferta y la demanda de empleo 2026' que los profesionales como electricistas, fontaneros, albañiles, soldadores, conductores de camión y distintos perfiles industriales se sitúan entre las profesiones que aparecen de manera recurrente entre las de mayor dificultad de cobertura.

"Ahora todos quieren ser como yo, todos quieren ser como tú. Pero para llegar aquí han pasado 18 años estudiando, trabajando y aprendiendo, pero es que ahora resulta que somos el futuro. 'Desecho social' me llamó la profesora de naturales cuando se enteró que quería ser fontanero y ahora resulta que somos el futuro. Y nos dijeron que sin estudios no íbamos a ser nadie. No era falta de estudios, era falta de respeto", recuerda Pascual.

"No vas a empezar ganando 2.000 euros"

Pese a que las expectativas salariales de oficios como la fontanería han subido considerablemente, Joan Pascual advierte de que no es nada sencillo como algunos se pueden imaginar. "Si trabajas para una empresa, no vas a empezar ganando 2.000 euros el primer día como suelen decir las academias porque la realidad es otra. Eso te lo vas a tener que ganar tú con el tiempo y con mucho esfuerzo".

Noticias relacionadas

Pascual añade que "los fontaneros no vamos en Mercedes a la obra". "Puedes ganar mucho dinero, pero antes te tocará madrugar, romperte la espalda y echar muchas horas. Si quieres ganar dinero, tienes que ser bueno, y para ser bueno tienes que formarte, comprar herramientas y asumir toda esa inversión", concluye.