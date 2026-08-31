Inveready destituye a Ernest Pérez-Mas de la presidencia de Parlem

El consejo de administración de Parlem Telecom, reunido este lunes por vía telemática, ha aprobado por mayoría la destitución de Ernest Pérez-Mas como presidente de la compañía y en su lugar ha nombrado a Silvia Martínez —consejera independiente incorporada al consejo el pasado 7 de agosto— como presidenta no ejecutiva de Parlem.

Si bien el fundador de la 'teleco' catalana, ahora controlada por el fondo vasco Inveready, no desaparece del organigrama, su papel sí queda notablemente reducido, pues el consejo le revoca todos los poderes notariales que tenía otorgados, le retira las facultades especiales delegadas y lo cesa como representante de la sociedad y como administrador de sus filiales y de las empresas vinculadas al grupo. Su retribución, según el propio comunicado, se adecuará "como consecuencia de lo anterior".

La junta de este lunes también ha servido para cerrar otro de los frentes abiertos. Así, se ha dado luz verde a la ejecución de la ampliación de capital, ya anunciada y liderada por Global Portfolio Investments (el brazo inversor de la familia Mayoral), por un importe máximo de 7,95 millones de euros, mediante la emisión de hasta 9.937.500 nuevas acciones a un precio de 0,80 euros cada una.

Además, el consejo ha nombrado a Julio Sala y David Ayats como directores generales de Parlem, con carácter compartido y con poderes generales amplios ejercidos de forma solidaria. También ha tomado conocimiento de la renuncia de Agustí Bou Maqueda como secretario no consejero del consejo, cargo que pasa a ocupar Naiara Bueno Aybar, quien asumirá también la secretaría de las comisiones y de los consejos de las filiales del grupo.

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La destitución certifica el desenlace de una crisis que se arrastraba desde hacía meses en la operadora catalana, cuyo origen se remonta a la fusión fallida entre Parlem y Avatel. La tensión ha ido aumentando con el ERE del 20% de la plantilla anunciado en marzo, unas pérdidas acumuladas de más de 30 millones de euros desde 2020 y la entrada de Inveready como primer accionista con un 49% del capital tras capitalizar 17,5 millones de deuda. Pérez-Mas, que aún mantiene un 5% de las acciones de la compañía, deja así de controlar la 'teleco' que impulsó como un proyecto de "catalanidad desacomplejada" hace más de una década.