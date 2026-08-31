El fundador de Parlem medita su adiós a la 'teleco' del Procés

Era la primavera de 2014 y en pleno entusiasmo soberanista las empresas encontraron oportunidades de negocio. Fue el caso de Parlem, una teleco impulsada por Ernest Pérez-Mas que ciñó desde el principio su estrategia comercial a una catalanidad desacomplejada. Antes de su lanzamiento, Pérez-Mas ya había ganado una carrera: la que libró por lanzar la primera operadora telefónica catalana frente a otro empresario del sector, Xavier Vinyals. En noviembre de aquel año, Pérez-Mas y el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, mantenían la que fue la primera llamada operada por Parlem, en una cómica escena en que ambos interlocutores se hablaban por su teléfono móvil en el Saló de Cent y separados por apenas dos metros.

Doce años después, el clima político en Catalunya es otro y también lo es el momento que vive la compañía. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, Pérez-Mas está planteándose seriamente la posibilidad de abandonar la presidencia de la empresa que fundó, en una decisión que podría confirmarse tras la celebración del consejo de administración previsto para este lunes.

Se cerraría así la crisis aguda que ha vivido la ‘teleco’ en los últimos meses y que ha propiciado un cambio en la propiedad de la empresa. A principios de agosto, la junta general de accionistas de la compañía aprobó por unanimidad el plan de salvación. Consistía en la capitalización de 17,5 millones de deuda que la empresa mantenía con el fondo Inveready, su principal accionista, y que propició que este vehículo pasara a ser el primer accionista de Parlem, con un 49% del capital. Además, se dio luz verde a una ampliación de capital de casi 8 millones de euros.

El plan llegó avalado también de la mano de la malagueña familia Domínguez, propietaria de Mayoral, que tenía un 19% de las acciones, y a él se sumaron entre otros Ona Capital (que reúne a la familia Font, de Bonpreu y a los Carandell, de Benito Urban), con un 12,5% de títulos, y Evolvia, de la familia Sorigué.

La operadora catalana cerró 2025 con unos ingresos de más de 49 millones de euros y un Ebitda de 2,8 millones. Pero la empresa perdía dinero -4,5 millones de euros- y sólo en 2020, justo antes de salir a bolsa y cuando tuvo un exiguo resultado positivo de escasamente 10.000 euros, evitó los números rojos. Desde entonces, la empresa ha generado unas pérdidas de más de 30 millones, que explican también el ERE del 20% de la plantilla anunciado en marzo.

Ésta es la losa que no ha podido remontar la empresa y que ha acabado por arrinconar a su líder fundador. Pérez-Mas mantiene casi un 7% de las acciones de la compañía, porcentaje que se reducirá al 5% cuando se lleven a cabo las ampliaciones de capital previstas. Lo cierto es que el aún presidente ya sabía, tras el acuerdo entre Inveready y los Domínguez, que no seguiría mandando en la empresa. Además, en el último medio año, tras la dimisión del anterior consejero delegado, Xavier Capellades, ha ejercido de primer ejecutivo, en un rol que según defendió era "provisional". “Sólo me he dedicado a mantener viva la compañía”, explicó en conversación con este diario.

En las últimas semanas, Pérez-Mas ha ido deslizando en su entorno que tenía decidido abandonar la presidencia de Parlem, aunque mantiene una participación de la que probablemente querrá deshacerse en una operación que puede tardar meses en cerrarse. Oficialmente, el empresario mantiene que no ha tomado aún la decisión.

Las razones de su adiós serían su distanciamiento de Inveready, y también sentimentales: Parlem se posicionó como una empresa abiertamente soberanista y la situación va a cambiar. “Si el proyecto cambia, no tendría sentido seguir”, explicó el empresario a EL PERIÓDICO. Y en este sentido señalaba que la empresa “pertenece a un fondo de inversión que tiene la sede en San Sebastián y que se marchó de Catalunya en octubre de 2017, eso ya no son los valores de Parlem”, explicaba, en referencia a Inveready.

Pérez-Mas podrá presumir, en cualquier caso, de haber sido el primero en impulsar una operadora móvil virtual catalana, habiendo alcanzado los 250.000 usuarios y una plantilla que llegó a ser de 150 empleados. En 2023 la asociación de consumidores OCU la señaló como la operadora mejor valorada por sus clientes y la compañía cotiza en bolsa desde junio de 2021.