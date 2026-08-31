El euríbor cierra agosto en su nivel más alto en casi dos años: “El tipo fijo resulta más atractivo para muchos compradores”

El euríbor vuelve a poner presión sobre el bolsillo de miles de familias españolas. El principal indicador utilizado para calcular las cuotas de las hipotecas variables cerrará agosto muy cerca del 3%, después de encadenar su segunda subida mensual consecutiva y alcanzar su nivel más alto en casi dos años.

A falta de conocerse el último dato diario de agosto, la media mensual se sitúa en torno al 2,95%, frente al 2,855% con el que cerró julio. La variación parece pequeña, pero puede tener consecuencias mucho más visibles cuando llegue el momento de revisar la cuota de una hipoteca.

Más presión para las familias

Según los cálculos del comparador financiero HelpMyCash, una hipoteca variable de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial de euríbor más 1%, podría encarecerse en unos 68 euros mensuales en una revisión anual. El resultado: más de 800 euros adicionales al año.

Los cálculos del comparador Roams son ligeramente más moderados, aunque apuntan en la misma dirección. Para una hipoteca con características similares, una revisión anual supondría un aumento aproximado de 65 euros al mes, o unos 780 euros más al año.

En el caso de las revisiones semestrales, el incremento estimado ronda los 58 euros mensuales, equivalentes a unos 347 euros adicionales durante seis meses, según el análisis de la compañía.

El motivo es sencillo: quienes revisen ahora su préstamo compararán el euríbor actual con el registrado hace un año o seis meses. En agosto de 2025, el indicador se situó en el 2,114%, mientras que en febrero de 2026 estaba en el 2,221%.

Por tanto, el nuevo valor de agosto implicará un incremento del tipo aplicado a numerosas hipotecas variables que se actualicen durante las próximas semanas.

“Calcular si podrán pagar”

Desde HelpMyCash, su analista hipotecario, Miquel Riera, lanza una advertencia especialmente dirigida a quienes tienen una hipoteca variable: “Los que tienen una hipoteca variable deben calcular si podrán pagar las cuotas con un índice al 3% o más”.

Si la capacidad económica no permite asumir ese escenario, el experto recomienda analizar alternativas con la entidad financiera, como negociar un cambio de condiciones, pasar a un tipo fijo o ampliar el plazo de amortización para reducir la cuota mensual.

El repunte del euríbor también coincide con un momento de fuerte actividad en el mercado hipotecario. Según los últimos datos del INE, en junio se firmaron 45.907 hipotecas sobre viviendas, un 10,8% más que un año antes, mientras que el importe medio alcanzó los 178.365 euros. Además, el 61,7% de las nuevas hipotecas se constituyó a tipo fijo y el 38,3% a tipo variable.

El mercado mira ahora hacia la próxima reunión del Banco Central Europeo. En julio, la institución mantuvo los tipos sin cambios, con la facilidad de depósito en el 2,25%, aunque la evolución de la inflación y las expectativas sobre futuros movimientos monetarios ya están influyendo en el euríbor.

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De hecho, Pablo Vega, experto financiero de Roams, considera que la clave de los próximos meses no estará únicamente en una eventual subida de tipos, sino en cuántos incrementos adicionales descuente el mercado. Una cuestión que seguirá siendo determinante para las familias con hipotecas variables y para el coste de financiar la compra de vivienda.