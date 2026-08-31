Aldana (49 años) y Martín (45 años) viven en plena montaña sin sueldos fijos: "Nunca me voy a olvidar de lo que nos dijo un amigo: 'Chicos, con un poquito de tierra y unas gallinitas, ustedes nunca tendrían que pasar hambre'"

Cada vez más personas se replantean el ritmo frenético de las grandes ciudades y buscan formas de vida más sostenibles, conscientes y conectadas con sus verdaderas prioridades. Uno de estos casos es el de Aldana y Martín, que transformaron el barro, la paja y la madera en el refugio de sus sueños.

El relato ha sido compartido por Lucas en su canal de YouTube, @CrónicasdelCambio-DMR, donde da voz a personas reales que decidieron dejar atrás la ciudad para construir una vida más sencilla y plena, ya sea en el campo o adoptando un estilo de vida sin residencia fija.

En uno de sus vídeos virales, Lucas visita a Aldana, Martín y su hija, que viven en la quietud de la Sierra de los Padres (un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Buenos Aires, Argentina), para explicar su historia. En este reportaje, la pareja muestra que la libertad no se compra, se construye con las manos y con el corazón latiendo al ritmo de la tierra y de la naturaleza.

Afrontar los cambios en su vida

La pareja, que vive en medio de la montaña desde hace diez años, expone su manera de afrontar los cambios en su vida: "Algo que practicamos desde hace muchos años es el desapego. Esto no es más que una casa, que una construcción. Hay que ser desapegado de las cosas, ya que hay cosas mucho más importantes. El trabajo interno para mí es mucho más importante que la manifestación externa".

Esta familia empezó a reciclar residuos orgánicos en la ciudad: "Nosotros no llegábamos a fin de mes ni a pagar el alquiler, mucho menos soñábamos con comprar alguna vez un terreno y construir allí nuestra casa. Pero nos pusimos en marcha y nos pusimos a practicar en la ciudad: empezamos a hacer 'compost', se lo enseñamos a amigos y empezamos a investigar sobre hornos solares, sobre ecotecnología...".

Esta familia empezó a reciclar residuos orgánicos en la ciudad. / Youtube / CrónicasdelCambio-DMR

Irse de Buenos Aires

Una vez sabían hacer de todo, dieron el paso de irse de Buenos Aires: "Un día, me di cuenta de que yo estaba viviendo en una casa que era una herencia de mi abuela. Pensé que podía ponerla en venta, aunque era algo que en la familia nunca se había planteado. Entonces dijimos: '¿Qué hacemos? ¿Convertimos esta vivienda en una casa ecológica o la vendemos y nos vamos a la montaña?'. Y decidimos irnos".

Ya con un terreno en su propiedad, empezaron a construir su hogar usando todo tipo de técnicas de construcción. "Para empezar a construir esta casa, usamos técnicas desde la paja encofrada; también tenemos construcción de paja embarrada, quincha tradicional y hasta usamos ladrillo crudo. Es como que hay varias técnicas, pero todas juntas nos han dado un hogar", exponen.

Transformar residuos en un abono

Además de la casa, la familia construyó un sistema de cama de lombrices, que sirve para transformar residuos orgánicos en un abono natural de excelente calidad: "Esto lo podría tener cualquier persona en una terraza, en medio de la ciudad, y producir alimento en cantidades y de calidad. Yo tengo siempre el corazón en la ciudad, ya que ahí me crié y fue donde tuve mi primer huerto".

Además de la casa, la familia construyó un sistema de cama de lombrices, que sirve para transformar residuos orgánicos en un abono natural. / Youtube / CrónicasdelCambio-DMR

Finalmente, Martín expone las dificultades que han sufrido desde que dejaron la ciudad: "Cuando nosotros vinimos acá, vinimos con mucha incertidumbre. Pero nunca me voy a olvidar de lo que nos dijo nuestro amigo Lucho: 'Chicos, con un poquito de tierra y unas gallinitas, ustedes nunca tendrían que pasar hambre'. Y dicho y hecho. Sí hubo momentos difíciles, pero siempre nos hemos recuperado y hemos seguido para adelante con todo".