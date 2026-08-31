Esta es la ayuda de más de 700 euros mensuales para hijos que viven en casa de sus padres

Es cada vez más habitual que los hijos decidan vivir en casa de sus padres, ya sea por los elevados precios de la vivienda o la falta de ingresos. Por ello, existen algunas ayudas que permiten disminuir la inestabilidad económica.

Más de 700 euros mensuales para adultos con ingresos insuficientes

Según el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez, hay una ayuda disponible para las personas que viven con sus padres y no cuentan con ingresos suficientes. En este caso, la cuantía puede ascender a los 733,60 euros mensuales si se cumplen los requisitos exigidos.

El primer aspecto a tener en cuenta es que no basta con vivir en el inmueble. De hecho, "tienes que constituir una unidad de convivencia independiente de la de tus padres".

Otra condición importante sería tener 23 años cumplidos como mínimo. Asimismo, no se podrá estar casado ni constituir una pareja de hecho, a menos que se haya iniciado un proceso de separación o divorcio.

Demostrar independencia y cumplir el límite de rentas

El tercer requisito sería contar con una independencia previa. Si se tienen entre 23 y 29 años, serán necesarios dos años con un domicilio distinto al de los padres y 12 meses de alta en la Seguridad Social. En caso de tener 30 años o más, solo será necesario vivir fuera del domicilio durante el año anterior a la solicitud.

El último elemento a considerar sería el límite de rentas. De esta forma, la media mensual del ejercicio anterior debe quedar "al menos 10 euros por debajo de esa cantidad".

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Con todo ello, la ayuda se deberá solicitar a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, dentro del apartado de Ingreso Mínimo Vital. Asimismo, será necesario aportar certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico. Por otra parte, la solicitud también se podrá realizar en una oficina presencial, con su respectiva cita previa.